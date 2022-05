Albe in controluce debutta con Marina Rei seguono Diodato, La Dolce vita, Mara Sattei e tanti altri

Dal 3 luglio al 14 agosto la spiaggia riccionese sarà animata dai concerti al sorgere del sole. Il debutto dell’edizione 2022 di Albe in Controluce è domenica 3 luglio (ore 5:15) con un attesissimo ritorno, quello di Marina Rei, talentuosa musicista, performer e raffinata cantautrice che nel 2018, insieme a Paolo Benvegnù, lasciò a Riccione un ricordo incredibile. Nella performance riccionese non c’è solo il debutto da scrittrice, ma anche il ritorno con nuova musica, grazie al singolo Un momento di felicità che la vede, per la prima volta dopo tanti anni di amicizia, duettare in un brano inedito con Carmen Consoli. Un altro attesissimo ritorno anche per il secondo appuntamento delle Albe in controluce, dopo il successo del concerto nella scorsa edizione, quando Le Dolce Vita si esibirono accompagnate sulla spiaggia da un ospite d’eccezione, Riccardo Fogli. Domenica 24 luglio (ore 5:30) tornano le tre giovani cantanti e splendide interpreti che fondono diverse musicalità, in un genere crossover che non teme limiti e frontiere. Il gruppo vocale che il grande Vincenzo Mollica ha definito “composto da cantanti di grande talento e vocalità, in grado di fare vivere musica pop e musica classica come due vasi comunicanti”, è formato da Giada, Martina e Priscilla e rappresenta una novità assoluta del panorama musicale italiano. La poetica delle Dolce Vita si fonda sull’unione di tre differenti registri e generi vocali: il lirico, il pop e il soul. Le artiste sperimentano le armonizzazioni più raffinate nell’ambito del repertorio evergreen internazionale. Nelle loro corde anche celebri arie selezionate dalla tradizione della musica da camera europea, oltre ai classici del genere rock sinfonico. Per le Albe in controluce di Riccione Le Dolce Vita, propongono in esclusiva un viaggio nella grande musica italiana e internazionale, accompagnate dalla cantautrice Grazia di Michele.

I concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione proseguono nel mese di agosto con una delle artiste rivelazione dell’anno, Mara Sattei. Domenica 7 agosto (ore 5:45), il concerto di Mara sarà un viaggio per mano nel suo Universo; Mara Sattei pubblica il suo primo album Universo, prodotto da Tha Supreme che segue l’intera direzione artistica del progetto e vede i featuring di Giorgia, Gazzelle, Tedua, Carl Brave, Tha Supreme. L’artista racconta così il suo primo disco: “Penso spesso che ciò che mostriamo sia solo una piccolissima parte di ciò che è dentro di noi. Siamo un insieme di storie, di emozioni, di scelte. A volte percepiamo spazi immensi, mondi inesplorati in cui ci perdiamo, mentre altre volte ci sentiamo così piccoli da voler sparire. Vogliamo vedere oltre, sentirci parte di qualcosa. Vogliamo amare e sentirci amati, e tornare alla semplicità che si contraddistingue in un mondo di sovrastrutture. La verità è che accettare il disordine ci fa comprendere realmente cosa è al suo posto e ci dà la consapevolezza di chi siamo o di chi vorremmo essere. Io con la musica ho scoperto di essere libera, dentro il mio universo che ora vi mostro”. Alla vigilia di Ferragosto, le Albe in controluce vi invitano a un evento unico straordinario, domenica 14 agosto (ore 6:00), quando Diodato si esibirà sul palco davanti al mare; Diodato è una delle voci più belle dell’attuale panorama musicale italiano, un autore impegnato e appassionato che negli anni è riuscito a fondere il talento della scrittura di cesello, uno sguardo sul presente mai banale e a riversarli in canzoni indimenticabili che spesso si sono contraddistinte per la connessione emotiva con i sentimenti collettivi. Il cantautore originario di Taranto è stato ospite dei recenti Premi Ubu organizzati da Riccione Teatro al Cocoricò e ha dichiarato durante una ultima intervista di credere nel potere della musica come messaggio amplificatore di pace. Nel 2020 vince il festival di Sanremo con la splendida Fai Rumore, canzone che si aggiudica una serie di premi e che ha eseguito al recente Eurovision Song Contest.

L’edizione 2022 delle Albe in controluce, concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione sancisce anche quest’anno la volontà da parte dell’amministrazione di presentare una manifestazione unica nel suo genere capace di combinare offerta turistica di qualità a una proposta artistica virtuosa, grazie alla presenza di grandi artisti apprezzati da un pubblico ampio ed eterogeneo. Il progetto, ideato, promosso e organizzato dall’assessorato Turismo Sport Cultura Eventi del Comune di Riccione, è il frutto di un lungo percorso di ricerca e programmazione, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Bagnini Riccione e gli operatori balneari. La grafica è stata realizzata dallo Studio Luca Sarti che ha coordinato il visual al progetto di comunicazione dell’estate 2022 della Città di Riccione. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.

Le location dei concerti verranno annunciate a breve.?