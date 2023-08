Conto alla rovescia per “AlchimiAlchimie 2023” tra acrobati, illusionisti e il doppio show pirotecnico

Orario non disponibile

Dal 26/08/2023 al 27/08/2023

Indirizzo non disponibile

San Leo

Tutto pronto per l'edizione 2023 di AlchimiAlchimie, la rassegna che si terrà a San Leo nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 agosto. Un weekend ricco di appuntamenti attende i visitatori del borgo leontino, che potranno così immergersi nelle atmosfere di un mondo a cavallo tra magia, esoterismo, scienza e spiritualità, senza dimenticare naturalmente le proposte gastronomiche e il mercatino alchemico.

Una piacevole “anteprima” sarà offerta già a partire da venerdì 25 agosto alle ore 20:30, con la suggestiva Cena di Gala, curata da parte dello Chef Luigi Sartini – Catering e Banqueting Righi, presso la Fortezza di San Leo. Una serata esclusiva e raffinata dove magia e sapori si fondono nella cornice di una location di prestigio ricca di storia e suggestione. Il suggestivo "banchetto", farà da "antipasto" all'atteso appuntamento estivo della cittadina leontina, impreziosito per l'occasione anche da un breve spettacolo a cura di Stefano Paiusco che rievocherà la figura del. Cagliostro con la visita alla sua cella.

Non mancherà anche per l'Edizione 2023, lo spettacolo pirotecnico, uno dei momenti più attesi del festival, che si prepara a raddoppiare. Saranno, infatti, due gli spettacoli piro-musicali che nelle serate di sabato e domenica 'incendieranno' la Fortezza di San Leo, lasciando con il naso all'insù il pubblico. Il tutto accompagnato da effetti scenografici sbalorditivi e dall'atmosfera magica che solo il borgo della Valmarecchia è in grado di regalare.

Completeranno il ricco weekend spettacoli di clowneria, teatro di strada, illusionismo, danza, acrobazia, musica e intrattenimento, oltre naturalmente a stand gastronomici, street food, taverne e ristoranti per gustare le migliori proposte culinarie leontine.

Sabato 26 e domenica agosto le porte di San Leo aprono alle ore 14:00 e il costo del biglietto di ingresso è di 12€ (ridotto, dai 10 ai 14 anni, 6€). Gratuito fino ai 9 anni.

Il biglietto comprende anche l'ingresso alla Fortezza da utilizzantro entro il 30/11/2023. L'orario di chiusura della Fortezza è alle ore 18:00 (ultimo ingresso alle ore 17:30).