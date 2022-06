Dinner show di Alex Belli e la sua band a Riccione per un'indimenticabile serata musicale in spiaggia

Alex Belli, attore, fotografo, modello e musicista, protagonista incontrastato del Grande Fratello Vip per le sue ultime intricate vicende amorose, sarà in concerto live, in anteprima nazionale assoluta con la data 0, il 22 giugno dalle 20.30 a Riccione per l’inaugurazione del nuovo concept del mercoledì dell’Opera beach club “ LOB- Live on the beach”. Un ricco cartellone di eventi coinvolgenti di musica con spettacoli ed esibizioni live dove il pubblico sarà protagonista sulla spiaggia di Riccione, insieme ai grandi ospiti in programma fortemente voluto da Alessio Forgetta a capo della nuova gestione dell’Opera e della sua crew artistica che vanta la storia dei locali e discoteche più cool italiane. “Ci tengo tantissimo a questa data 0 all’Opera dove ci presentiamo per la prima volta al caloroso pubblico di Riccione, una splendida città a cui sono molto affezionato fin dall’infanzia” ha detto Alex Belli, noto al grande pubblico come attore, lo ricordiamo nei panni di Jacopo Castelli in “Centovetrine” la soap di Canale 5 che lo ha reso famoso e in tanti altri programmi televisivi, ma che in realtà nasce come musicista ha frequentato il Conservatorio di Parma e si è diplomato in composizione musicale, canto e pianoforte. Alex Belli, arriverà all’Opera beach club di Riccione direttamente da Mykonos dove ha appena ultimato le riprese del videoclip del suo primo singolo al debutto nella scena musicale il prossimo 1 luglio “Amore libero” un tema di cui Belli ha parlato nella casa del Grande Fratello Vip insieme a Delia Duran che ha scatenato un vespaio di polemiche in televisione e nella stampa nazionale.

L’appuntamento da non perdere è all’Opera beach Club di Riccione il 22 giugno dalle 20,30 con il dinner show di Alex Belli e la sua band per una indimenticabile serata musicale in spiaggia sotto le magnifiche stelle di giugno.