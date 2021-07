"All'arena Lumière", 12 film da guardare sotto le stelle

Per il mese di luglio Saludecio si anima con la rassegna di film sotto le stelle "All'arena Lumière" promossa dall'associazione culturale "il palloncino bianco" con il patrocinio del Comune - Assessorato alla Cultura. Una dozzina i film in programmazione, proiettati nel giardino delle Scuole Medie di Saludecio, in via Serico, zona Porta Montanara, con inizio alle ore 21.30. Tra i film in programma, i pluripremiati “Nomadland”, vincitore di 3 Oscar (mercoledì 21 luglio), “Volevo nascondermi” (mercoledì 28 luglio), il film rivelazione dello scorso anno con uno strepitoso Elio Germano nei panni del pittore Ligabue. Troveranno spazio nella rassegna anche film di animazione per bambini, tra cui “Onward oltre la magia” (25 luglio) “Raya e l’ultimo drago” (in agosto) e ancora titoli adatti a tutta la famiglia, come "Tom e Jerry" (20 luglio), "La strairdinaria vita di David Copperfield" (31 luglio). I biglietti: intero 5 euro, ridotto bambini e over65 4 euro. Durante la rassegna saranno annunciate anche alcune proiezioni-evento ad ingresso gratuito. In caso di maltempo la proiezione sarà rinviata al primo giorno utile. Il biglietto acquistato sarà valido per la nuova data. In arena saranno adottate tutte le misure anti-covid al momento in vigore. Maggiori informazioni sul programma e serate sulla pagina Facebook "associazione culturale il palloncino bianco"

