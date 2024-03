Con "All you need is love", i Solis String Quartet e Sarah Jane Morris rendono omaggio ai Beatles

Prezzo non disponibile

Solis String Quartet e Sarah Jane Morris sono i protagonisti di uno speciale omaggio alla musica dei Beatles sul palco del Teatro della Regina di Cattolica nella serata di venerdì 22 marzo (ore 21:00).

Il quartetto d’archi composto da Vincenzo Di Donna, Luigi De Maio, Gerardo Morrone, Antonio Di Francia, mescola con originalità jazz, pop e musica contemporanea e vanta collaborazioni con tantissimi grandi artisti italiani e stranieri; in questa serata sarà insieme a una delle voci tra le più intense della musica contemporanea, per un viaggio nei capolavori senza tempo dei Fab Four.

Le canzoni dei Beatles, quelle più popolari, sono da molti anni degli standard a partire dai quali musicisti di estrazione e vocazione diverse hanno ricavato arrangiamenti, trascrizioni e variazioni di ogni tipo.

Il rischio, in questi casi, è duplice. Da un lato si può cedere alla tentazione di arrendersi alla cover, in cambio del gradimento garantito dall'invenzione firmata Lennon - McCartney. Sull'altro versante, nascono qualche volta operazioni velleitarie che in nome dell'originalità degli esiti di beatlesiano conservano poco o nulla.

Felicemente in bilico tra l'uno e l'altro atteggiamento e al riparo da qualsiasi estremo integralista, il progetto costruito da Solis String Quartet con Sarah Jane Morris si caratterizza per credibilità dei presupposti e piacevolezza dei risultati, nel rispetto della forza degli originali come dell'inevitabile esigenza di esprimere qualcosa di nuovo e stimolante.

Nato da una traccia teatrale - lo spettacolo Ho ucciso i Beatles, incentrato sul morboso rapporto che legò l'assassino di Lennon al gruppo – il concerto All you need is love si mantiene sulla linea di confine tra classica e pop grazie alla rilettura musicale del Solis String Quartet, che cerca e trova un mood sonoro e ritmico accattivante, fuori dall’ordinario: sfiora il jazz e il blues nelle atmosfere vocali evocate da Sarah Jane Morris, la cui inconfondibile cifra personale esclude ogni possibilità di imitazione passiva, privilegiando al contrario un racconto di straordinaria e coinvolgente originalità.

Afferma la Morris: “La sublime musicalità del Solis String Quartet e i loro magici arrangiamenti delle grandi canzoni di Lennon e McCartney sono state un dono per me come cantante.

Modellata con assoluto rispetto, la nostra collaborazione esalta lo status classico dell'arte dei Beatles e regala al pubblico il senso dei tesori ritrovati”.

Aggiungono i quattro musicisti: “Le canzoni dei Beatles, ancora oggi, brillano di una luce pura assoluta come solo le migliori opere d'arte sanno fare. Con l'attenzione che si riserva ai capolavori e con l'intento di ricreare la giusta suggestione sonora in ognuno dei brani, le nostre riletture, rafforzate dalla sensibilità ed eleganza espressiva che da sempre contraddistinguono la voce di Sarah Jane Morris, offrono a chi ci ascolta ritratti musicali carichi di significato e passione”.