Alla Biblioteca Panzini la rassegna "Visioni e suoni contemporanei. Cinema e fantascienza".

È uno dei momenti clou della programmazione della biblioteca Panzini, dal titolo “Di questi ed altri mondi”, un viaggio nella fantascienza tra senso del meraviglioso e fantasie del futuro. Il 2020, infatti è un anno importante per tutti gli amanti di questo genere letterario: ricorre, tra l’altro, il centenario della nascita di Isaac Asimov e Ray Bradbury due grandi maestri della Science Fiction moderna. Il cinema che è la forma d’arte più aderente al progresso del XX secolo si è sposato fin dagli esordi con l’immaginario avveniristico alla base della fantascienza.

Ai cortometraggi di Georges Méliès, padre del cinema moderno, “Viaggio nella luna” (1902) e “Viaggio attraverso l’impossibile” (1904) è dedicata la prima serata di Visioni e suoni contemporanei in programma venerdì 31 luglio ore 21.30 al Parco Culturale – La Casa Rossa di Alfredo Panzini, mentre sarà Fritz Lang con il suo capolavoro “Metropolis” (1927), il protagonista del secondo appuntamento fissato per venerdì 28 agosto. Le proiezioni saranno accompagnate da originali performance sonore. Venerdì prossimo a caratterizzare la visione delle opere di G. Méliès sarà Piero Fragola, docente di Linguaggi e Tecniche dell’Audiovisivo LABA (Libera Accademia di Belle Arti) di Firenze ed esperto di composizioni elettroniche. Con lui, ad introdurre la serata, sarà Rossella Catanese che collabora con diversi Istituti Accademici italiani e stranieri, in tema di tecniche cinematografiche e cinema d’avanguardia.

La riproposizione del film “Metropolis” (1927), al centro della seconda serata vedrà esibirsi il dj e performer Trito de Triti, che attingerà da differenti sorgenti musicali spaziando tra elettronica e new wave, con uno speciale tributo a Andrew Weatherall e Genesis P Orridge, per creare un vero e proprio tappeto sonoro sul quale si adageranno le rime e le evoluzioni di free style, del rapper Daretta.

Programma

Venerdì 31 luglio ore 21.30

Proiezione di

Viaggio nella luna (15') 1902

Viaggio attraverso l'impossibile (20') 1904

di Georges Méliès

Interpretazione sonora elettronico/sperimentale per computer e sintetizzatore modulare

a cura di Piero Fragola

Interventi ed approfondimenti

a cura di Rossella Catanese

Venerdì 28 agosto ore 21.30

Proiezione di

Metropolis (150') 1927

di Fritz Lang

Sonorizzazione dal vivo del film con vinili

a cura di Davide Clementi aka Trito de Triti

Interventi rap, free style e reading

a cura di Jorge Lientur San Martin Henriquez aka Daretta

