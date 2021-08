“Alla ricerca della felicità” di Simone Cristicchi chiude la Stagione teatrale Estiva del Teatro Astra

?La prima Stagione Teatrale Estiva 2021 del Cinema e Teatro Astra chiude venerdì 20 agosto alle 21.30 con un grande artista: il cantautore, scrittore e attore Simone Cristicchi, con il nuovo spettacolo “Alla ricerca della felicità”. L’appuntamento è nel Parco Culturale La Casa Rossa di A. Panzini. Felicità: cosa significa davvero? In cosa risiede? Da sempre il genere umano concentra i suoi sforzi per afferrarla, per coglierla tanto nel fascino delle grandi idee quanto nella meraviglia delle piccole cose. Eppure, raramente si può dire di esserci riusciti. In questo spettacolo - parte di un progetto più ampio, che comprende anche un libro dal titolo omonimo e un film documentario di Andrea Cocchi - si sceglie di provare a spiegare cosa la felicità rappresenti, al riparo da facili entusiasmi e conclusioni affrettate. La ricerca della felicità si sposa, infatti, con l'inesauribile curiosità di Simone Cristicchi, il quale, attraverso la filosofia, la meditazione e la fede, ci parla della bellezza, della vitalità, del tempo, del senso di appartenenza e di comunità, di musica e di storie. Un percorso in sette parole chiave - attenzione, lentezza, umiltà, cambiamento, memoria, talento, noi - in cui trovano spazio aneddoti, racconti e interviste, che ci accompagna nella sorprendente scoperta del senso profondo di questa ricerca per ciascuno di noi. Per accedere allo spettacolo sarà obbligatorio essere in possesso:??- certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);??- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). I biglietti dello spettacolo sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Astra e on-line, sul sito Vivaticket: www.vivaticket.it ??- intero: 20 €?- ridotto: 18 €. ??La biglietteria del Teatro Astra rimane aperta nei seguenti orari:??- mercoledì dalle 10:00 alle 13:00?- venerdì dalle 18:00 alle 20:00?- sabato dalle 18:00 alle 20:00 Nel giorno dello spettacolo la biglietteria aprirà alle ore 18:00 e chiuderà alle 21:00.

