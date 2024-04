Appuntamento a teatro con gli "Amanti" Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi

Amanti è il titolo della commedia che ha per protagonista Massimiliano Gallo in programma al Teatro della Regina martedì 9 aprile (ore 21:00). Insieme a Fabrizia Sacchi, Gallo è l’interprete del primo lavoro teatrale di Ivan Cotroneo, regista televisivo e cinematografico, conosciuto al grande pubblico per aver creato e sceneggiato serie televisive originali tra cui Tutti pazzi per amore e La compagnia del cigno.

Amanti è una storia in due atti sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. Interpretato da volti noti e amati del teatro, del cinema e della televisione, lo spettacolo procede tra incontri clandestini, verità e menzogne, equivoci, imbrogli, passi falsi… Fino a quando qualcosa stravolge tutti gli equilibri già precari.

Claudia e Giulio si incontrano per la prima volta davanti a un ascensore, in un palazzo borghese. Lei sta andando via, lui deve salire. Ma Claudia si accorge di aver dimenticato un fazzoletto e risale con l’uomo. L’appartamento al quale sono diretti è lo stesso: scoprono di essere pazienti della stessa analista, la dottoressa Cioffi, specializzata in problemi di coppia… Il resto è tutto da scoprire.

“I temi di Amanti mi appartengono da sempre – commenta Ivan Cotroneo – nei miei romanzi, nei film, nelle serie tv che ho scritto e diretto, il confronto tra il maschile e il femminile, la rottura degli stereotipi di genere, la prepotente forza del sesso e quella ancora più devastante dell’amore raccontano l’evoluzione della società e del costume attraverso le relazioni amorose. Nella commedia questi temi prendono forma in un racconto moderno e divertente, ma anche pieno di tenerezza e verità, come sempre succede nella commedia della vita”.

Informazioni e biglietteria :

Teatro della Regina: martedì e giovedì: dalle 15:30 alle 18:30; sabato: dalle 10:00 alle 13:00

Nelle sere di spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle ore 19 e contestualmente verrà interrotta la vendita dei biglietti online.

Salone Snaporaz: Nelle sere di spettacolo a partire dalle ore 20:00. I biglietti degli spettacoli previsti al Salone Snaporaz sono in vendita anche presso la biglietteria del Teatro della Regina nei regolari orari di apertura.