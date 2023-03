Si rende omaggio al maestro Fellini con uno spettacolo dedicato ai 50 anni di "Amarcord"

Sabato 25 marzo alle ore 21:30 al Teatro Lavatoio di Santarcangelo, andrà in scena una serata speciale ideata e diretta da Liana Mussoni per rendere omaggio in maniera originale e poetica al film Amarcord che quest’anno compie 50 anni.

L'idea è quella di partire dalle pagine del libro omonimo, scritto da Tonino Guerra e da Federico Fellini e pubblicato nell'agosto del 1973 (pochi mesi prima dell'uscita del film) per mostrare come si sono poi incarnate nei personaggi e nelle scene cinematografiche.

Libro e film, si intrecceranno inoltre, con le azioni sceniche degli eclettici attori della Compagnia Filodrammatica Lele Marini, e con la musica dal vivo di Tiziano Paganelli che daranno nuova vita a queste visioni, trasferendole sul piano teatrale.

Parole, musica, canto, immagini e teatro, dialogheranno insieme per restituire allo spettatore un nuovo Amarcord, facendo emergere le tante potenzialità poetiche e drammaturgiche di quest'opera straordinaria e dei suoi 2 grandi autori.



, profondo conoscitore della storia del cinema e in particolare dei film di Federico Fellini e delle opere di Tonino Guerra.