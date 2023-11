"Amarcort Film Festival", il Teatro degli Atti ospita la cerimonia di premiazione dei cortometraggi vincitori

Un incontro magico tra due grandi Maestri, due dimensioni - quella del cinema e quella del fumetto - che si intrecciano e contaminano regalando al pubblico dei capolavori indimenticabili.

Era il settembre del 1991 quando, sulle pagine di "Topolino", venne pubblicata la versione a fumetti del film "La Strada", disegnata da Giorgio Cavazzano e sceneggiata da Massimo Marconi. Fellini all’epoca non soltanto diede l’autorizzazione ad essere ritratto nella storia, ma inviò anche un proprio disegno autografo di ringraziamento alla redazione di “Topolino”. Per celebrare quel connubio, nell'anno dei tanti anniversari felliniani, Rimini e l'Amarcort Film Festival hanno accolto sul palco del Cinema Fulgor, nella serata di giovedì 16 novembre, Giorgio Cavazzano. Tra i più prolifici e amati autori Disney italiani, il fumettista ha ricevuto il Premio “Un Felliniano nel Mondo", riservato a figure del panorama artistico, culturale e cinematografico che hanno avuto il privilegio di stringere con Fellini rapporti di collaborazione professionale e amicizia. Una cerimonia emozionante e sentita, proseguita con la proiezione di alcuni corti Disney amati da Fellini.

"Amarcort Film Festival"prosegue quindi fino a domenica 19 novembre con un programma ricchissimo.

Nella mattinata di venerdì 17 novembre alle ore 9:30 il Teatro degli Atti ha ospitato l'incontro e la proiezione per le scuole "Acquateam - Missione Mare": anteprima speciale del terzo episodio la cui uscita è prevista per dicembre. Alla proiezione per le scuole saranno presenti gli ideatori della Graffiti Creative e Rai Kids. Alla mattinata ha partecipato anche la Fondazione Cetacea di Riccione con un laboratorio per i bambini presenti.

Riflettori puntati anche sul Premio Burdlaz, dedicato ai giovani registi autori di lungometraggi ispirati dall’opera felliniana. Dopo le proiezioni di anteprima del 28 ottobre, 4 e 11 novembre, gli autori delle opere tre opere finaliste sono a Rimini in occasione del Festival per presentare i loro lavori. Appuntamento, quindi, venerdì 17 novembre con Marescotti Ruspoli e il suo "Amusia" al Cinema Sant'Agostino e con Giovanni Dota con "Koza Nostra", sempre al Cinema Sant'Agostino; nella giornata di sabato 18 novembre toccherà a Niccolò Falsetti con "Margini" in Cineteca (ore 14:00).

La giornata di venerdì 17 novembre si è conclusa al Teatro degli Atti con "Parlano i (manu)fatti", proiezione del cortometraggio realizzato da ANCE Emilia Romagna, in occasione del 50esimo anniversario (1972-2022). E’ seguito il "Videomaker del futuro": presentazione dei video realizzati dalle scuole selezionate. Per gli amanti dei cartoon spazio quindi a "Disney 100 – Un secolo di capolavori del cortometraggio animato": Federico Fiecconi, giornalista, scrittore e critico del fumetto, ripercorre i cento anni della Walt Disney Company attraverso aneddoti e curiosità dei backstage e la proiezione di alcuni cortometraggi Disney che hanno fatto la storia.

Nella giornata di sabato 18 novembre si terrà la Cerimonia di premiazione dei cortometraggi vincitori del concorso e dei loro autori, preceduta alle 20:30 al Teatro degli Atti da “Madonna che musica che c’è stasera”, omaggio di "Amarcort Film Festival" e della città di Rimini a Francesco Nuti. La giornata di sabato 18 novembre sarà arricchita da numerosi appuntamenti, come “The 50th Dark Side of the Moon” (ore 17:30 alla Cineteca di Rimini), un incontro fra esperti, appassionati di musica, collezionisti, per continuare a sognare sulle note di quello che è indiscutibilmente il miglior album dei Pink Floyd, i laboratori “100 anni della Warner Bros” e “Coloriamo gli animali marini” (ore 15:00 e 16:00, al Museo della Città), e tanto altro ancora.

Da non perdere gli appuntamenti di domenica 19 novembre, giornata conclusiva del Festival. Tra questi la proiezione alle ore 15:00 al Cinema Sant'Agostino di "Senza Lucio - 80 anni di Lucio Dalla”, il docufilm dedicato alla leggenda della musica italiana, insieme al suo autore, Mario Sesti. Torna poi l'appuntamento con la Einstein Youth OrcheStar, diretta da Davide Tura e Andrea Brugnettini (Teatro degli Atti alle ore 17:30), in scena con il concerto “La Musica dei 2000”.

Alle ore 20:00 al Cinema Sant'Agostino l'aperitivo di chiusura del Festival.

Per tutta la durata del Festival, al Museo della Città, sarà possibile visitare tre mostre: la prima riguarda i finalisti del concorso fotografico “Paparazzo”, l’altra i finalisti del contest "RiCIRCOlo dei Sogni" (disegni realizzati dai bambini della scuola primaria) e, infine, i disegni e le caricature di Marco Martellini in omaggio agli anniversari celebrati quest'anno.