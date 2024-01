Si alza il sipario su "L’anatra all’arancia", con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli

Mercoledì 31 gennaio (ore 21:00) al Teatro della Regina arriva un cult della commedia portato in scena dalla coppia formata da Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, due volti noti del cinema e della televisione, protagonisti de L’anatra all’arancia di William Douglas Home e Marc-Gilbert Sauvajon, con la regia di Claudio “Greg” Gregori.

Sul palco anche Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo, in uno spettacolo che è un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti.

Una storia universale, quella di un uomo e di una donna e del loro ménage messo in crisi dalla personalità di lui, egoista, incline al tradimento e alle bugie, vittima del proprio infantilismo, finché lei finisce per innamorarsi di un altro, che è in tutto l’opposto del marito, che parte al contrattacco per riconquistare la moglie dando il via ad una serie di divertenti equivoci.

Ogni mossa dei protagonisti ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia; in una parola all’amore, poiché è di questo che si parla.

L’anatra all’arancia è una commedia che ti afferra immediatamente e ti trascina nel suo vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi.

La trasformazione dei personaggi avviene morbida, grazie a una regia che la modella con cromatismi e movimenti talvolta sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano ci servano a sorridere, ma anche a suggerirci il modo di sbarazzarsene.

Celebre è anche la versione cinematografica del 1975 che vede Ugo Tognazzi e Monica Vitti nei panni della coppia protagonista con la regia di Luciano Salce. Interpretazione che valse alla Vitti il David di Donatello e il Nastro d’argento come Miglior attrice protagonista.