Si alza il sipario del Teatro Massari sul riadattamento della commedia latina "Anfitrione"

Arriva dall’antica Roma “Anfitrione”, un classico della commedia di Tito Maccio Plauto, riadattata dal regista Cristiano Roccamo con la produzione del Teatro Europeo Plautino.

Ad ospitarla sarà l’Arena spettacoli di San Giovanni in Marignano (via Largo Fosso del Pallone), giovedì 3 agosto con inizio alle ore 21:15, nell’ambito della rassegna “Estate fuori dal comune”.

Lo spettacolo è inserito nel cartellone della terza edizione del Festival dei Borghi più Belli d’Italia emiliano-romagnoli.

“Anfitrione è l’unica tragicommedia di Plauto a soggetto mitologico e racchiude in sé tutta la grandezza del commediografo - afferma Cristiano Roccamo -. Un testo che mi ha permesso di giocare al teatro. Con il teatro delle ombre si raccontano le battaglie di Anfitrione e l’amore di Giove per Alcmena. I lunghi monologhi e le parti incerte sono occasione per creare musiche e canzoni originali riscoprendo il mondo dei Cantica. L’equivoco che diventa conflitto tra mortali e divinità si trasforma in musica grazie al lavoro fatto sul ritmo. Un allestimento completo che va alla profonda riscoperta del dramma classico. I bravissimi attori protagonisti e non, si divertono a far trasparire tutta la grandezza e completezza delle opere del commediografo sarsinate. Interpretazioni magistrali che mai cadono nel banale sono il primo strumento della bellezza di Anfitrione”.

Lo spettacolo

Siamo a Tebe, la bellissima Alcmena cura la casa in dolce attesa del marito Anfitrione che sta guidando l’esercito in battaglia contro i Teleboi.

Il valoroso generale combatte senza sosta affiancato da Sosia, servo fedele ma ben poco valoroso. I giorni sembrano non passare mai e ogni istante l’amore di Alcmena cresce consolidando la sua devozione.

Giove, primo fra tutti gli dei, nota la bellezza della donna e, incapricciatosi per la sua fedeltà, escogita un tranello insieme al figlio Mercurio, sempre ben disposto ad aiutare il padre a prendersi gioco dei mortali.

I due si presentano alla porta con le sembianze di Anfitrione e Sosia riuscendo ad ingannare Alcmena che, ignara, si butta tra le braccia dell’anelato marito per trascorrere una notte d’amore.

Il gioco vuole che il vero Anfitrione e il vero Sosia rientrino vittoriosi dalla guerra proprio quella notte trovandosi faccia a faccia con l’equivoco. I due Dei si divertono a prendere in giro anche loro in modo assolutamente singolare intrecciando ipotesi che scatenano reciproche accuse e discordie tra moglie e marito.

La giustizia divina però si gloria sempre di riportare tutto all’ordine, e così i due divini bricconi, come due bravi bambini che rimettono a posto i giochi dopo che li hanno usati, aggiustano le cose dando prosperità alla casa e alla famiglia di Anfitrione.

Teatro Europeo Plautino (TEP). La compagnia è nata nel 2013 da un'idea del direttore artistico Cristiano Roccamo, tutela e diffonde il teatro classico in generale e quello plautino in particolare, per avvicinare il pubblico, e soprattutto le giovani generazioni, al patrimonio classico della cultura europea. Dal 2016 è riconosciuta come compagnia ufficiale del "Plautus Festival", il festival di teatro classico che si svolge ogni anno dal 1956 a Sarsina (FC), città natale del commediografo latino Tito Maccio Plauto.