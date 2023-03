Va in scena a teatro il Premio Pulitzer "Angels in America" di Tony Kushner

Il Mulino di Amleto, per la sua rassegna teatrale 2023, sabato 1 (ore 21:00) e domenica 2 aprile (ore 19:00) porta in scena il capolavoro teatrale Premio Pulitzer di Tony Kushner Angels in America. Un dramma pungente e profondo della New York degli anni '80 ? che non per caso torni sui grandi palchi, in un tempo che vede ancora minacciati i diritti di tante minoranze. I protagonisti si scontrano fra il capitalismo, l'AIDS, lo stigma, la colpa e la solitudine. Vediamo avvicendarsi principalmente due coppie: Prior, un ex-animatore e protestante anglosassone bianco sieropositivo e il suo compagno ebreo Louis, che non riesce a sopportare la malattia dell'amante; Joe, un ingenuo avvocato, scisso tra la fedeltà ai precetti del mormonismo e il desiderio, che lo spinge invece a uscire ogni notte nei parchi, e sua moglie Harper, che fugge dalla realtà in un mondo di fantasia fatto di allucinazioni e valiumdipendenza. L'opera non risparmia nessuno: i protagonisti sono costretti a mettersi completamente a nudo e a guardare in faccia anche la loro parte più torbida, nascosta, ?lontana dalla luce?, per decidere se, e come, lasciarsi trasformare da questa verità interiore.

Un viaggio alla ricerca della redenzione e del perdono, che evidenzia le grandi domande che ognuno di noi deve affrontare, di fede e fedeltà, amore e solitudine, di vita - e di morte.