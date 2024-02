Il "vortice" di Annalisa travolgerà l'estate cattolichina dell'Arena della Regina

A pochi giorni dalla propria partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Sinceramente”, Annalisa nel mese di aprile intraprenderà la propria "corsa" o meglio travolgerà le principali città italiane e "Tutti nel vortice Palasport" sino ad approdare (per la prima volta) il 14 maggio all'Arena di Verona in occasione del Festival Venerazioni – Arte al Femminile 2024. Ma non è tutto, poichè gli appuntamenti "dal vivo" della cantautrice proseguiranno anche nell'estate con "Tutti nel vortice Outdoor" e che condurrà l'artista sino all’Arena della Regina di Cattolica (6 luglio).

“In questa canzone c’è una donna forte che rivendica il suo diritto di essere libera”. – racconta Annalisa – “Libera di prendersi sul serio e di essere anche leggera, di essere ambiziosa, di esprimersi, piangere, ironizzare, lamentarsi, gioire, senza essere giudicata, anzi, compresa e rispettata.

Libera di essere. Penso che la libertà sia la più grande dichiarazione d’amore possibile. Perché se sono libera, sono “sinceramente” tua”.

Il 2023 è stato travolto dal vortice Annalisa. La cantautrice ha dominato tutte le classifiche musicali confermandosi

la regina del pop. Annalisa solo nel 2023 ha superato oltre 1 milione e 300 mila copie certificate arrivando così negli anni a ottenere 34 Dischi di Platino e 14 Oro.

Con il suo ultimo album “E poi siamo finiti nel vortice” si è affermata come unica donna costantemente presente per 10 settimane nella Top 10 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Inserita nella classifica di Forbes Italia tra le 100 donne italiane di successo, è tra le donne più ascoltate in Italia su Spotify, è stata la prima donna al n.1 della classifica con un singolo da tre anni, ma è anche l’unica donna solista ad essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di anno e l’unica donna solista nella TOP10 dei singoli più ascoltati dell’anno ( Fimi/Gfk). La classifica ufficiale di TikTok del 2023 la vede protagonista assoluta. Le sue “Mon amour” e “Bellissima” sono rispettivamente al primo e il secondo posto tra i brani più utilizzati dagli utenti nel corso dell’anno. E non solo, le sue hit “Euforia” ,“Bellissima”, “Mon Amour” e “Ragazza Sola”, oltre ad essere stati in cima alle classifiche , l’hanno portata 8 volte in cima all’airplay radiofonico dove risulta la l’artista più passata. “Mon Amour” è anche il video musicale femminile più visto nel 2023.

Le prevendite sono disponibili a partire da mercoledì 7 febbraio alle ore 11:00