Una succulenta anticipazione del "Wine Tour": a tavola con alcune eccellenze culinarie del territorio

Cattolica

I produttori protagonisti del Wein Tour 2023 incontrano i migliori ristoranti di Cattolica per una serata di presentazione unica. Per sottolineare sempre più il valore del connubio tra vino e cucina di questo nostro magico territorio, l’organizzazione ha ideato la serata “Anteprima Wein Tour 2023”. Insieme a sei ristoranti rappresentativi della tipicità culinaria di Cattolica, si terrà una succulenta anticipazione del Wein Tour con una cena venerdì 12 maggio.

Durante la serata itinerante ciascun ristorante proporrà un menù degustazione in abbinamento a prestigiosi vini, da assaporare ascoltando storie di vino raccontate direttamente dai produttori. Un viaggio enogastronomico alla scoperta della nostra magnifica Emilia-Romagna, e che anticipa e allunga la manifestazione che di anno in anno cresce in numeri e importanza coinvolgendo sempre più il territorio.

Il costo della serata è di 40€ (prenotazione obbligatoria)

Inzio: ore 20:30