E' tutto pronto per l'Antica Fiera di San Gregorio: nove giornate all'insegna dell'allegria e della tradizione

Il fine settimana di Morciano di Romagna è pronto ad essere travolto ed invaso dal folcore e allegria dell'Antica Fiera di San Gregorio 2024.

Il sipario sulla manifestazione si alzerà sabato 9 marzo a partire dalle ore 10:00 negli spazi del padiglione fieristico di via XXV Luglio e dell'Auditorium della Fiera. San Gregorio proseguirà quindi fino a domenica 17 marzo.

Per nove giorni le vie del paese saranno animate dagli stand dedicati al commercio ambulante e allo street food, dalle attrazioni del luna park, dalle mostre di piante e fiori, macchine agricole e industriali, mentre nelle osterie temporanee, nei ristoranti e nei locali morcianesi si potrà brindare e degustare le migliori proposte dell'enogastronomia locale. Da non perdere gli spettacoli serali all'Auditorium della Fiera, che spazieranno dalla musica al teatro passando per gli spettacoli comici e le commedie dialettali, così come l'esposizione campionaria presso il padiglione fieristico di via XXV Luglio.

Il taglio del nastro

Sabato 9 marzo la giornata partirà alle ore 10:00 con l'apertura dell’esposizione campionaria dei prodotti dell’artigianato, dell’industria, dell’agroalimentare, del commercio e dei servizi, presso il padiglione fieristico di via XXV Luglio. In strada si daranno invece appuntamento i bolidi del Club Amici Automotostoriche di Cattolica per l'Autoraduno "Città di Morciano", organizzato dalla Nuova Sam (Scuderia Automobilistica Morcianese). L'assessore regionale Paolo Calvano sarà accolto dal sindaco di Morciano di Romagna Giorgio Ciotti, dalla Giunta comunale, dai consiglieri comunali, dai sindaci e dagli amministratori dei Comuni del territorio, dai rappresentanti delle istituzioni, enti pubblici, e dalle autorità civile e militari. Dopo il taglio del nastro e una breve tappa tra gli stand dell'esposizione campionaria, la cerimonia proseguirà nell'Auditorium della Fiera con il concerto dell'orchestra "Note in festa", composta da docenti e studenti dell'indirizzo musicale dell'I.C. Valle del Conca.

Tanti gli stand da scoprire all'interno del padiglione fieristico di via XXV Luglio. Tra gli appuntamenti da non perdere, spazio anche laboratori, letture, presentazione di libri ed attività formative di vario genere, ma anche mercato di artigianato artistico, spettacoli musicali e ancora tanto altro.