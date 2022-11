L'Antica Fiera di Santa Lucia "accende" il Natale della città

Dove Indirizzo non disponibile San Giovanni in Marignano

A San Giovann in Marignano i il Natale “non si spegne”: nelle giornate 10, 11 e 13 dicembre torna l'Antica Fiera di Santa Lucia. Con la tradizionale fiera in programma sabato e domenica, le iniziative religiose e comunitarie nella giornata del 13, la proposta di idee regalo e prodotti della tradizione, ma anche iniziative per i più piccoli con gli Elfi di Natale in tutti gli appuntamenti. Gli eventi continuano poi tutto il mese di dicembre con proposte ed iniziative, tra le quali il Trenino di Babbo Natale e la Festa della Befana.

Il Natale marignanese è sempre più un Natale artigianale, caratterizzato dalla solidarietà e dallo spirito di condivisione, grazie all'Associazionismo, ma anche dall'eccellenza del prodotto tipico. E' infatti in programma, durante i giorni della fiera, grazie alla collaborazione con Cna e nell'ambito del progetto Rete delle Qualità Locali, un ciclo di degustazioni e presentazioni dei prodotti tipici del territorio con possibilità di conoscere fasi della produzione ed assaggiare i prodotti in maniera consapevole.

"Sarà un Natale sobrio dal punto di vista degli investimenti economici, in linea con il particolare momento che stiamo attraversando, per poter preservare tutti i servizi e gli impegni di spesa legati a ciò che è utile in via prioritaria e al senso più profondo del Natale. Per questo abbiamo pensato di lanciare un segno con le luci di Natale, collocando in ogni zona centrale delle frazioni marignanesi un albero illuminato, senza installare le tradizionali luminarie. Questa scelta vuole essere un segnale di attenzione per tutto il territorio comunale, con un piccolo, ma simbolico elemento di unità, ma allo stesso tempo una posizione ben chiara e determinata sul risparmio energetico. Stiamo infatti lavorando per consapevolizzare i nostri cittadini e noi per primi vogliamo dare l’esempio.

La scelta è quella di promuovere i nostri punti di forza: associazionismo, cultura, prodotti tipici, valorizzando una festa tipica e tradizionale che ha un grande valore comunitario e vanta un inestimabile patrimonio umano. Questa è l’impostazione che abbiamo condiviso nell’incontro di ascolto e confronto con le realtà associative e i rappresentanti del Commercio.

I protagonisti delle iniziative saranno prodotti di alta qualità, artigianato, iniziative di svago, ma anche artistiche, sociali e culturali con al centro temi importanti per tutta la comunità. Con grande orgoglio accogliamo anche la proposta dell’Associazione Granaio dei Malatesta che quest’anno ha deciso di mettere in campo una campagna di sostegno alle famiglie in difficoltà e sensibilizzazione sul tema della diversabilità. L’ennesima dimostrazione che a San Giovanni anche quest’anno ci sarà una linea comune in tutti gli ambiti, in quanto si riconosce tutti che nei momenti di difficoltà si scopre ciò che più conta, interpretando insieme il più profondo senso del Natale.”