L'Antica Fiera di Santa Lucia "accende" il Natale della città

A San Giovann in Marignano "si accende" il Natale: nelle giornate 8, 9, 10 e 13 dicembre, torna la millenaria Antica Fiera di Santa Lucia (958° edizione).

Come da tradizione, non mancheranno le iniziative religiose e comunitarie, la proposta di idee regalo e prodotti della tradizione, ma anche degustazioni enogastronomiche (in programma nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 dicembre), iniziative per i più piccoli con gli Elfi di Natale in tutti gli appuntamenti (ogni pomeriggio, a partire dalle ore 14:30 sono in programma animazioni, storie e laboratori per bambini e ragazzi: dalla letterina, all’addobbo dell’albero, ai laboratori creativi di decorazioni natalizie).

Domenica 10 alle ore 17:00 presso la Chiesa di San Pietro, torna il tradizionale concerto del Corpo Bandistico.

Proseguendo, mercoledì 13 dicembre, avrà luogo la tradizionale Santa Messa dedicata a Santa Lucia e alle ore 21:00 presso la Sala del Consiglio si terrà una serata (promossa dalla Consulta per l'inclusione), a sostegno dei diritti e delle pari opportunità che vedrà i partecipanti dialogare sull'esperienza della disabilità in famiglia e nella società.

Ma non è tutto, poichè gli eventi continuano poi tutto il mese di dicembre con proposte ed iniziative, tra le quali il Trenino di Babbo Natale e la Festa della Befana.

Il Natale marignanese è sempre più un Natale artigianale, caratterizzato dalla solidarietà e dallo spirito di condivisione, grazie all'Associazionismo, ma anche dall'eccellenza del prodotto tipico. E' infatti in programma, durante i giorni della fiera, grazie alla collaborazione con Cna e nell'ambito del progetto Rete delle Qualità Locali, un ciclo di degustazioni e presentazioni dei prodotti tipici del territorio con possibilità di conoscere fasi della produzione ed assaggiare i prodotti in maniera consapevole.

I protagonisti delle iniziative saranno prodotti di alta qualità, artigianato, iniziative di svago, ma anche artistiche, sociali e culturali con al centro temi importanti per tutta la comunità.

La scelta è quella di promuovere i nostri punti di forza: associazionismo, cultura, prodotti tipici, valorizzando una festa tipica e tradizionale che ha un grande valore comunitario e vanta un inestimabile patrimonio umano.