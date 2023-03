Il mese di aprile è al cinema: proseguono gli appuntamenti con il grande schermo

Una trentina di film, scelti in prevalenza tra i migliori della stagione cinematografica 2022-23, più una decina di titoli per i più piccoli: si appresta a chiudersi e lo fa in bellezza, il programma di cinema del Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina, inaugurato lo scorso 11 novembre e proseguito fino ad oggi con una programmazione continuativa settimanale, in prevalenza nelle giornate di martedì e nei fine settimana.

Il palinsesto – a cura dell’associazione 4/Terzi Aps – per il mese di aprile propone un vero e proprio poker di titoli: dal trionfatore ai Premi Oscar Everything everywhere all at once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, detti The Daniels (domenica 2 aprile, ore 21:00), a Tàr di Todd Field, vorticoso ritratto di una direttrice d’orchestra (la splendida Cate Blanchet) lesbica e manipolatrice (martedì 11 aprile), per proseguire con Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh (martedì 18 aprile), che porta lo spettatore in una immaginaria isola irlandese agli inizi del Novecento per narrare della grottesca e tragica conclusione dell’amicizia tra due compaesani interpretati dagli attori Colin Farrel e Brendan Gleeson. La rassegna si chiude domenica 23 aprile con l’acclamato The Whale di Darren Aronofsky, Premio Oscar per la miglior interpretazione maschile a Brendan Fraser.



Biglietti: