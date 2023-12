Appuntamento a teatro con l'esilarante manuale di comportamento "E' così che tutto comincia"

È così che tutto comincia è il titolo dello spettacolo in scena al Salone Snaporaz martedì 19 dicembre (inizio ore 21:00), un progetto produttivo con protagonisti Mariangela Granelli - Premio ANCT 2020 come miglior attrice - e Fabrizio Montecchi che parte dal testo di Jean-Luc Lagarce, Le regole del saper vivere nella società moderna, e va a consolidare la collaborazione tra LAC Lugano Arte e Cultura e Teatro Gioco Vita.

“Nascere, non è complicato. Morire, è molto facile. Vivere, tra questi due avvenimenti, non è necessariamente impossibile. Non c’è che da seguire le regole e applicarne i principi. È sufficiente sapere che in tutte le circostanze, esiste una soluzione, un modo di reagire e di comportarsi, poiché la vita non è che una lunga sequenza d’infimi problemi dei quali ciascuno deve conoscere una risposta”.

Così lo stesso Lagarce presenta Le regole del saper vivere nella società moderna, un cinico e allo stesso tempo esilarante manuale di comportamento scritto nel 1993 che negli anni è stato l’oggetto di un primo studio drammaturgico compiuto da Mariangela Granelli e Fabrizio Montecchi.

Ora quello studio, rivisto e adattato, è diventato uno spettacolo.

“Fin dalla prima lettura il testo di Lagarce ci ha suggerito due idee sulle quali abbiamo costruito tutto il lavoro successivo – spiega il regista Fabrizio Montecchi - . La prima era sull’impostazione da dare alla messa in scena: abbiamo subito visto la scena come un’aula, il pubblico come studenti di un corso serale di Regole del saper vivere nella società moderna, Madame come una professoressa arcigna e inflessibile, assistita da un bidello – servo di scena tuttofare. Non si è a teatro ma in classe: non si è lì per assistere ma per studiare e, possibilmente, imparare codici, convenzioni, etichette, rituali. La seconda era sull’interpretazione da dare al testo stesso. Abbiamo subito deciso di far emergere con evidenza ciò che nel testo di Lagarce è presente ma in forma latente: le “Regole” sono a tutela di una società, di una casta, mai dell’individuo, che si trova spesso vittima di questo sistema di rigide norme e prescrizioni. Per fare questo abbiamo attribuito, senza aggiungere nulla al testo originale, un vissuto a Madame e lo abbiamo fatto interagire con il ferreo manuale di cui lei è la severa interprete. Il collasso tra riti collettivi e vissuti individuali è diventato subito evidente”.

Uno spettacolo in cui il gioco scenico si articola su differenti piani, tra teatro d’attore, teatro d’ombre e anche coinvolgimento diretto di parte del pubblico, che continuamente s’intrecciano e integrano creando variazioni che facilitano la comprensione ed esaltano il portato comico e grottesco del testo.

Informazioni e biglietteria:

Teatro della Regina

Martedì e giovedì dalle 15:30 alle 18:30; sabato dalle 10:00 alle 13:00

Nelle sere di spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle ore 19:00 e contestualmente verrà interrotta la vendita dei biglietti online.

Salone Snaporaz

Nelle sere di spettacolo a partire dalle ore 20:00

I biglietti degli spettacoli previsti al Salone Snaporaz sono in vendita anche presso la biglietteria del Teatro della Regina nei regolari orari di apertura.