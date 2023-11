Appuntamento a teatro con Rocco Papaleo e il suo “Divertissement”

Appuntamento a teatro. Nella serata di martedì 7 novembre alle ore 21:00, Rocco Papaleo arriva a Riccione con lo spettacolo Divertissement. Inserito nel cartellone teatrale "La bella stagione 2023/24" e in programma nella sala Granturismo del Palazzo del Turismo, la cui novità di quest'anno è una tribuna modulare con posti a sedere fissi, che garantisce al pubblico ottima acustica e una migliore visibilità della scena, Divertissement è un diario personale fatto di parole e musica dal vivo. Accompagnato dal pianista Arturo Valiante e diretto dal regista Valter Lupo, che dello spettacolo è anche coautore, Rocco Papaleo porta in scena pensieri, rime, storie divertenti e parole in musica.

i biglietti sono acquistabili in prevendita nelle rivendite autorizzate, al costo di 20€ + diritti di prevendita.

In un cartellone scandito da grandi nomi, inaugurato ad ottobre da Carlo Lucarelli, Rocco Papaleo si segnala per le sue doti di interprete brillante e per il suo talento versatile. Attore, regista, sceneggiatore e musicista attivo a teatro, al cinema e in tv, ha in bacheca due David di Donatello, un Nastro d’argento, un Ciak d’oro e un Globo d’oro vinti con Basilicata coast to coast (2010), film con cui ha esordito alla regia e di cui è anche attore e coautore della colonna sonora (insieme a Rita Marcotulli, e con una canzone originale di Max Gazzè). Al di là di questo film di notevole successo – oggetto anche di un remake in Corea del Sud – Papaleo ha all’attivo oltre trenta interpretazioni teatrali, quasi sessanta ruoli cinematografici, una decina di film per la TV, la partecipazione a diversi spettacoli televisivi e persino due album come cantautore.

Diretto da registi come Monicelli, Archibugi, Virzì, Placido, Ciprì, Verdone e Garrone, e a teatro anche da Edoardo Erba, Giancarlo Sepe e Fausto Paravidino, nel 2019 ha conquistato il Premio Flaiano grazie ai ruoli nei film Moschettieri del re, di Giuseppe Veronesi, e Il grande spirito, di Sergio Rubini.

Tra i numerosi progetti degli ultimi anni vanno ricordate la conduzione del "Dopofestival" a Sanremo 2019 e altre tre regie cinematografiche: il suo film più recente, Scordato, interpretato in coppia con Giorgia, è uscito in primavera ed è tuttora disponibile in streaming.