Appuntamento con “Mille e una notti in Valconca”, alla scoperta all’alba e al tramonto delle "Città invisibili"

A partire da venerdì 28 luglio e fino al 3 settembre, i borghi più affascinanti e suggestivi dei Comuni della Valconca saranno protagonisti della 4° edizione della rassegna “Mille e una notti in Valconca”, quest’anno ispirato ai racconti de Le città invisibili di Italo Calvino.

Un viaggio immaginario attraverso città fantastiche e surreali, ma anche nella cosmogonia labirintica e nei racconti di viaggio dello scrittore di cui ricorre il centenario della nascita che si snoderà in vari episodi all’alba e al tramonto: dagli angoli incantati di San Clemente alle piazzette storiche di Saludecio, dalle pievi di Montescudo-Montecolombo ai panorami di Gemmano, dalle altezze di Montefiore alle terrazze di Sassofeltrio e Montegridolfo, fino agli scorci suggestivi di Mondaino e Morciano. L’obiettivo principale del progetto, finanziato dall’Unione dei Comuni della Valconca, è quello di promuovere la cultura e la bellezza dei territori collinari, stimolando il turismo culturale e la conoscenza delle tradizioni locali nei nove comuni aderenti all’Unione della Valconca, dando vita a un percorso artistico-culturale che abbraccia l’intero territorio. Gli spettatori avranno l’opportunità di attraversare la Valconca come un luogo da visitare non solo per la bellezza dei suoi paesaggi, impreziositi dal contatto con la natura nei momenti magici dell’alba e del tramonto, ma anche per scoprire in un racconto a tappe i 6 spettacoli originali con un cast formato da attori, musicisti, danzatori.

Gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito. Ogni replica si concluderà con un momento conviviale -colazione all’alba o aperitivo al tramonto- per stare insieme e condividere il momento.

Protagonisti della prima settimana di spettacoli per "Mille e una notti in Valconca", saranno i borghi di Cerreto (Saludecio), Montegridolfo e il parco Urbano di Morciano di Romagna.

Il programma della prima settimana :

Venerdì 28 Luglio (ore 20:00)

Saludecio , Castello di Cerreto

Episodio 1 - Zobeide e la genesi della sfoglia

con Giorgia Penzo, Mirco Gennari, John Beney



Montegridolfo , Piazzetta Palazzo Viviani (via Roma, 34)

Episodio 2 - Isadora e la stirpe dei dinosauri

con Francesca Airaudo, Athos Milanese, Valentina Golfieri



Morciano, Parco Urbano del Conca (via Stadio)

Episodio 3 - Despina e i giri della Luna

con Giorgia Penzo, Athos Milanese, Valentina Golfieri

La rassegna di spettacoli è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimenti dei posti disponibili