Appuntamento in Cineteca, ospiti gli studiosi Mauro Natale e Alessandro Vanoli

Nell’ambito di Blueconomyoff Days – Rimini Blue Lab x Ecomondo 2023, si terrà domani, venerdì 10 novembre alle ore 17:30, un evento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura: la conversazione "Onde d'arte e di cultura: le rotte di navigazione come veicoli di civiltà".

Nella cornice della Cineteca di Rimini (via Gambalunga, 27), lo storico dell'arte Mauro Natale e lo storico e narratore Alessandro Vanoli racconteranno il Mediterraneo da un punto di vista non convenzionale, evidenziando il ruolo di elemento di unione che il mare ha ricoperto nella storia per le civiltà che lo hanno animano, vissuto, attraversato.

Un racconto, fatto di opere d’arte, di artisti, di viaggiatori, di oggetti: volti, immagini, suoni e colori, che restituiranno un pò di quello stupore che il mare ha sempre regalato a chi gli vive vicino o a chi lo frequenta.

Coordina l’incontro il Direttore dei Musei Comunali Giovanni Sassu.

Mauro Natale è uno dei più autorevoli esperti d'arte antica a livello mondiale. Ha studiato a Firenze e Ginevra, conseguendo il dottorato di ricerca sotto la guida di Federico Zeri. Ha lavorato come direttore di collezione per vari editori italiani e ha svolto numerose collaborazioni con importanti musei europei, tra cui il Getty Museum e il Museo del Louvre. Professore emerito di Storia dell'arte moderna presso l'Università di Ginevra, è autore di numerose pubblicazioni e di alcune mostre indimenticabili, come quella sulle rotte artistiche del mediterraneo a Madrid e Le Muse e il principe a Milano.

Alessandro Vanoli, storico, scrittore e divulgatore, è esperto di storia mediterranea. Ha insegnato all’Università di Bologna e per un breve periodo all’Università Statale di Milano, occupandosi di storia del Mediterraneo e della presenza islamica in Spagna e Sicilia. Da anni si occupa anche di comunicazione e divulgazione con progetti teatrali e attività didattiche legate alla conoscenza del mondo islamico e alla promozione della storia come parte irrinunciabile del rapporto tra culture differenti. Collabora con la RAI e con il “Corriere della Sera”. Tra le numerose pubblicazioni ricordiamo: con Amedeo Feniello Storia del Mediterraneo in 20 oggetti (2018) e Storia del mare (2022) e la recente serie sulle Stagioni.