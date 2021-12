Appuntamento Natalizio con il Gospel Americano a Verucchio

Lunedì 20 dicembre 2021, ore 21,15, al Teatro Pazzini di Verucchio appuntamento con il concerto Gospel Danton Whitley&Mosaic Sound che animeranno il palcoscenico romagnolo con canti tradizionali ma rivisitati attraverso nuove sonorità più contemporanee. Influenzati da generi come opera, jazz e gospel contemporaneo, musica classica e cristiana, il loro sound è unico e incomparabile. Diventato un evento “rosso” su calendario, non poteva mancare l’evento di natale con il concerto gospel. In scena al Teatro Pazzini di Verucchio lunedì 20 dicembre Danton Whitley & Mosaic Sound che animeranno il palcoscenico romagnolo con canti tradizionali ma rivisitati attraverso nuove sonorità più contemporanee.

Danton Derelle Whitley, nato ad Aberdeen, Maryland, è spesso considerato come un pioniere della sua arte. Fin dalla più giovane età, la sua musica è sempre stata una grande dote. Ottenuto, nel 2010, il diploma artistico in Canto alla Morgan State University, e avendo un padre Pastore presso l’Organizzazione Church Of God In Christ (COGIC), Danton diventa ben presto un direttore del coro fuori dal comune, che interpreta sapientemente e con passione i messaggi di Dio. Oggi Whitley ricopre il ruolo di Ministro della musica presso il Refuge Temple COGIC di Aberdeen. É anche direttore del Coro Nazionale per la prima giurisdizione del COGIC nel Maryland e opera come direttore del coro nella Chiesa Battista Meridionale della contea di Harford. É un cantante eccellente, scrittore, compositore, musicista, predicatore e maestro gospel. Tutte doti che combinandosi con lo stile vocale e le abilità del gruppo Mosaic Sound, hanno dato vita a un coro dalla forza straordinaria.

Il gruppo Danton Whitley & Mosaic Sound nasce nel 2006, e si introduce nel mondo della musica gospel come una ventata di freschezza, offrendo un messaggio di libertà e speranza. Prendono ispirazione e nome dall’arte del mosaico e dalle scritture di Mosè e il loro obiettivo è quello di condividere la parola di Gesù attraverso la musica e il canto. Grazie al loro talento e al loro suono accattivante, il guppo ha ottenuto di recente il premio Dee Dee Showell Legacy come miglior gruppo. Nel gennaio del 2012, Danton Whitley & Mosaic Sound hanno rilasciato il loro primo singolo, “It’s Settled”, un’anticipazione del loro acclamato CD uscito nella primavera del 2013. L’album è stato prodotto da Tyrae Brown di “Brownsville Music” e tutte le canzoni sono state scritte e prodotte da Whitley. Il concerto verrà replicato il giorno successivo, martedì 21 dicembre 2021, al Teatro CorTe di Coriano Ingresso: intero € 17; ridotto € 15 Riduzione di € 2 per under 25 over 65 anni – tessera Arci e YoungerCard

Prevendite online: www.liveticket.it/teatropazziniverucchio Per Info e prenotazioni tel. 320 5769769