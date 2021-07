Arena Lido, schermo gigante per vedere la finale degli Europei

All’Arena Lido si potrà seguire la finale degli Europei con la Nazionale azzurra sullo schermo più grande di Rimini. Lo spazio alla darsena apre le sue porte ai tifosi, e non, per seguire la partita Italia - Inghilterra di domenica, 11 luglio, mettendo a disposizione più di 500 posti a sedere gratuiti. Sul maxi schermo cinematografico, a partire dalle 21, si potrà vivere tutta la magia della finale degli Europei di calcio in diretta da Wembley. La serata inizia dalle ore 19 con per gustare un aperitivo o una cena, pizza, hot dog, patatine e birra accompagnati da animazione e musica prima del fischio di inizio. È possibile assicurarsi il proprio posto gratuito prenotando direttamente alle cassa dell'Arena Lido (Darsena Marina di Rimini, via Ortigara 80) tutti i giorni dalle 19.30 in poi o mandando un messaggio alla pagina facebok di Arena Lido. La programmazione cinematografica dell’Arena Lido di Rimini prosegue intanto sabato 10 luglio alle 21.30 con “Volevo nascondermi”. Il film diretto da Giorgio Diritti è il biopic sulla vita di Antonio Ligabue (Elio Germano), il genio, il tormento e la profonda sofferenza interiore del grande pittore emiliano, figura di rilievo dell'arte contemporanea e internazionale.



Platea numerata con assegnazione delle poltrone. Apertura biglietteria cinema ore 20.Prezzi Cinema: 7 euro intero; 6 euro ridotto; bambini 5/12 anni: 5 euro

