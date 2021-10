Arriva a Montegridolfo il Convegno di Studi Romagnoli

In occasione del 160° Anniversario dell’Unità d’Italia, l’Amministrazione comunale di Montegridolfo nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 ottobre ha organizzato, insieme all’omonimo comitato scientifico, il Convegno di Studi Romagnoli. Un’iniziativa “itinerante” fondata nel 1949 a Cesena e ogni anno si tiene in un comune diverso della Romagna; nel 2021, per la prima volta, arriva a Montegridolfo. L’innovazione di questa edizione risiede nell’aver coinvolto anche il Comune di Sogliano al Rubicone, in Provincia di Forlì-Cesena. Per la stesura del progetto scientifico alla base del Convegno, le due amministrazioni con l’autorevole coordinamento dell’Assessore alla Cultura di Montegridolfo Marco Musmeci, sono partite da un evidente punto in comune: entrambe possiedono nel proprio territorio, un museo che racconta quale portatore di Pace, la tragicità della Seconda Guerra Mondiale. Da questo si è partiti a individuare altri punti in condivisione che a distanza di chilometri, potessero raccontare in un suggestivo ed inedito parallelo, le caratteristiche e le vicende storiche di Montegridolfo e della Valconca insieme a quelle di Sogliano e della Valle del Rubicone. Come relatori hanno aderito un totale di 61 personalità (35 solo per Montegridolfo), tra storici locali, docenti universitari (da sette atenei), specialisti, studenti e gente comune, insieme per celebrare il ritorno alla normalità post-pandemica e la ripresa dell’Italia intera nel 160° dell’Unità nazionale. Il momento verrà sottolineato da uno speciale annullo filatelico che Poste Italiane dedicherà alla sessione montegridolfese (sabato 23, dalle ore 10.00 alle ore 16.00). Ci sarà inoltre (sabato 23, ore 15.00) l’inaugurazione del restauro dell’affresco quattrocentesco di San Rocco; di grande significato simbolico, che perpetua la devozione verso il Santo protettore dalla peste e della comunità montegridolfese. Anche per quest’ultimo intervento l’Amministrazione comunale di Montegridolfo attraverso un impegnativo progetto culturale, è riuscita a riunire intorno a sé, l’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna per la parte operativa, il Ministero della Cultura per le autorizzazioni e l’alta sorveglianza e il Gruppo SGR per il sostegno economico conferito attraverso l’Art Bonus. Domenica 24, concluderà questa serie di iniziative, un piccolo concerto lirico in ricordo di Don Dino Gabellini. Un grande appuntamento con la Cultura a Montegridolfo.

Programma:

Sabato 23 ottobre, ore 9.30

Museo della Linea dei Goti: La Storia

Speciale annullo filatelico, dalle ore 10.00 alle ore 16.00

Sabato 23 ottobre, ore 15.00

Chiesa di San Rocco: L’Arte

Inaugurazione del restauro dell’affresco quattrocentesco di San Rocco

Domenica 24 ottobre, ore 9.30

Museo della Linea dei Goti: La Memoria

Domenica 24 ottobre, ore 15.00

Santuario della Beata Vergine a Trebbio: La Religiosità, il Paesaggio, la Musica