Con "Artisti per natura" l'ecologia e la cultura arriva nei luoghi d’arte della Romagna

Fondazione Oasi lancia la rassegna teatrale ”Artisti per Natura”, cinque spettacoli nei teatri della Romagna dedicati ai temi dell'ambiente e della sostenibilità, con la direzione artistica di Symon Soprani e il patrocinio dei Comuni di Rimini, Cattolica, Morciano di Romagna, Coriano.

“Dopo i tanti eventi della stagione estiva, - spiega il presidente della Fondazione Oasi, Claudio Balestri - La Fondazione vuole proseguire un percorso culturale che ha visto in breve tempo migliaia e migliaia di adesioni, promuovendo una rassegna invernale e itinerante nei teatri e nei luoghi pubblici legati alla cultura. L'iniziativa ha anche l'intento di creare una rete di collaborazioni virtuose e durature tra la Fondazione, enti, associazioni e persone, con le quali condividere una visione comune.”



La rassegna e il cartellone

"Artisti per Natura", già a partire dal titolo, mette in evidenza sia la volontà di dare continuità ad una proposta artistico-culturale di alto livello con la partecipazione di artisti autentici, sia quella di divulgare i temi che Fondazione Oasi ha a cuore: l'eco sostenibilità, il rispetto per l’ambiente e per il prossimo. La rassegna, realizzata con il patrocinio dei Comuni di Rimini, Cattolica, Morciano di Romagna, Coriano, inizierà venerdì 23 dicembre al Teatro Regina di Cattolica alle ore 21:00 con un appuntamento per tutta la famiglia dal titolo “Sconcerto d’amore” di Nando & Maila; un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore che abbraccia la filosofia di Fondazione Oasi in tema di recupero e sostenibilità trasformando la struttura autoportante, dove saranno appesi il trapezio e i tessuti aerei, in un’imprevedibile orchestra di strumenti.

Si continuerà poi ogni quarto giovedì del mese in maniera itinerante con le seguenti tappe: il 26 gennaio al Teatro Tiberio di Rimini si terrà lo spettacolo “Non diviene proprio ora perfetto il Mondo?”, ovvero, dialoghi dalla soglia con Roberto Danese e Francesco Montanari con le musiche di Mina e Battisti. Giovedì 23 febbraio sarà la volta di “Across the Universe”, magical mistery Tour con i BeatleSenigallia al Teatro Corte di Coriano (Rn). Al Teatro Salone Snaporaz di Cattolica, il 23 marzo si terrà Kirkos, diretto dal Maestro Fabio Masini, mentre l'ultimo appuntamento della si terrà a Morciano di Romagna (Rn) presso l’Auditorium della Fiera il 27 aprile con Cine Concert con la sonorizzazione live di film di animazione a cura della “Compagnia d'Arte Drummatica” e la partecipazione dell'artista visivo Massimo Modula.

Ogni mese, infine, si terranno weekend di laboratori teatrali per piccoli e adulti.



Il ricavato della vendita dei biglietti sarà a sostegno delle iniziative no profit della Fondazione Oasi.