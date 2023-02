Con "Basito Fest", uno sguardo sul contesto sociale contemporaneo

Venerdì 17 e sabato 18 febbraio dalle 18:00 alle 21:00, presso gli spazi della Galleria Zamagni è in programma un evento in occasione dell’uscita del numero due della Fanzine Basito.

Attorno all’esposizione delle tavole originali degli artisti, faranno da cornice performances, interventi artistici, musica e poesia.

Un’occasione di condivisione contemporanea.

Condivisioni e visioni. Fumetti e racconti inediti. Storie oniriche e surreali che offrono immagini e atmosfere disincantate sul contesto sociale contemporaneo. La Fanzine a fumetti Basito è un cantiere sperimentale, un laboratorio alchemico per artisti, scrittori e disegnatori.



Basito, si affaccia al pubblico del territorio allo scopo di costituire una presenza disincantata e visionaria sul quadro sociale del momento.



Basito, termine esclamativo dalle mille suggestioni e interpretazioni, indugia sornione nello stallo emozionale delle arti e dei mestieri, si aggira tra la gente e si offre gratuitamente alla lettura di chi vuole ancora e, specialmente ora, sentirsi parte di una comunità.





Programma

Venerdì 17 Febbraio (ore 18:00)

Presentazione della fanzine e intervista con gli autori

A seguire (ore 18:30 circa) “Banda Basito”: interventi con poesie, canzoni e stand up comedy. In scena Sabrina Foschini, Riccardo Maneglia, Raymond Solfanelli, Massimo Modula e altri ospiti a sorpresa.

Dalle 19:30 il DJ set di Lady Vanilla sarà accompagnato dall’intervento di disegno digitale estemporaneo degli autori.



Sabato 18 Febbraio (ore 18-21)

Cantiere Basito