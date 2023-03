"Beachline Festival": da tutta Europa sotto il sole di Riccione e 200 campi da beach volley

Duecento campi da beach volley, sette giorni all’insegna dello sport sulla sabbia e del divertimento, oltre 1.500 giovani atleti partecipanti attesi nella Perla Verde per la 24° edizione del Beachline Festival. L'evento sportivo, in programma dal 10 al 16 aprile, “unica nel suo genere - spiega l’assessore allo Sport Simone Imola - che vanta un radicamento sul nostro territorio, garantisce un notevole numero delle presenze, una grande vivacità della spiaggia in un periodo di non utilizzo balneare, contribuendo all’intrattenimento dei cittadini e dei turisti presenti nel periodo pasquale e post pasquale”.

“Il Beachline Festival non si limita a garantire un importante tasso di riempimento degli alberghi di Riccione - prosegue Imola - ma oltre al programma sportivo prevede una serie di iniziative collaterali facoltative, quali escursioni nell’entroterra romagnolo e degustazioni enogastronomiche. Considerazione non secondaria: consente a Riccione di farsi conoscere da migliaia di giovani in Europa”.



"?Il Beachline Festival, in ambito sportivo, è il fiore all’occhiello della nostra Cooperativa - dichiara Cesare Ciavatta presidente di Promhotels - una manifestazione che con orgoglio organizziamo dal 1997 portando ogni anno a Riccione decine di migliaia di presenze straniere, in particolare tedesche, restituendo al territorio un grande valore turistico che coinvolge non solo gli hotel, ma anche ristoranti e attività commerciali in un periodo estremamente strategico come l'inizio della stagione”.