La Befana arriva in biblioteca per premiare i "campioni di lettura" e per lo spettacolo dei vigili del fuoco in pensione

La Befana verucchiese arriva in Biblioteca con un giorno di anticipo per premiare i lettori più fedeli e poi “sbarca” in Piazza Europa nel giorno dell’Epifania con un variegato comitato di benvenuto, mentre nel capoluogo si rinnova la tradizione ultrasecolare della Pasquella. E’ un sipario ricco di appuntamenti quello in programma fra giovedì 5 e venerdì 6 gennaio a chiusura di un cartellone apertosi lo scorso 8 dicembre e articolatosi non solo nei fine settimana.



“Don Milani” in festa

Per il dodicesimo anno consecutivo, la Biblioteca comunale di Villa Verucchio si ritrova con i suoi utenti più assidui per festeggiare l’Epifania: un momento di convivialità in programma alle 17 del 5 gennaio durante il quale l’assessora alla cultura Linda Piva e l’immancabile Befana proclamano i lettori “più forti” dell’anno appena trascorso e premieranno questi campioni di lettura delle categorie adulti e bambini con dei libri omaggio selezionati dal personale della Biblioteca e dalla responsabile Lisetta Bernardi, che nell’occasione traccerà un bilancio dell’attività corredato di tutti i numeri.

L’Epifania nelle piazze e la Pasquella nelle case

Venerdì 6 gennaio sarà invece il giorno delle celebrazioni vere e proprie. A Villa Verucchio l’appuntamento è in Piazza Europa, dove i pompieri in pensione intratteranno i presenti con dimostrazioni in sella alle antiche bici dei vigili del fuoco e la motoscala in attesa dell’arrivo della Befana che alle 15:30 sbarcherà con caramelle, doni e carbone. In cartellone anche una merenda a base di piadina e nutella offerta da Avis Verucchio e l’esibizione dell’Accademia Musicale Artefonia.



Nel capoluogo, alle 15.30 con partenza dal Passerello si rinnoverà invece come detto l’appuntamento con la Pasquella, il presepe vivente itinerante dei Pasquaroli che porta gli auguri via per via intonando canti natalizi e facendo visita agli ospiti delle due case di riposo. Alle 15:00 sempre per vie e crocicchi del centro storico si terrà inoltre “Borgo di Gusto Oro, Incenso e "Borgo di Gusto Oro, Incenso e Miele”, una passeggiata alla scoperta dei presepi natalizi chiusa da un assaggio di mieli in compagnia di Muriel Corroppoli che racconterà il magico mondo delle api e dell'apicoltura. Alle 17:00 gran

chiusura del sipario con una merenda in Piazza Malatesta per tutta la comunità offerta dal Ristorante La Rocca e dalla Bottega La Madia