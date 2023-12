La magia del Natale invade il centro commerciale: Villaggio Schiaccianoci, laboratori, musica e giochi

E con un colpo di bacchetta magica Le Befane Shopping Centre si è trasformato in un affascinante Paese delle fiabe.

In piazza Zara, infatti, è magicamente "spuntato" il Villaggio dello Schiaccianoci: uno spazio dedicato al divertimento, ai giochi, ai laboratori, ai canti della tradizione natalizia, che rappresenterà il 'cuore' degli eventi di Natale. Un coloratissimo mondo della fantasia aperto al pubblico dove grandi e piccini potranno divertirsi e incontrare, addirittura, le principesse delle fiabe in carne ed ossa e la Regina del Natale.

I laboratori (tutti i fine settimana)

Ogni fine settimana di dicembre, dalle 15:30 alle 18:30, saranno proposte in Galleria tantissime attività per i più piccoli: laboratori art&crafts dedicati al Natale e a Capodanno per mettere in gioco, guidati da animatori e animatrici, tutta la propria creatività disegnando, colorando, ritagliando.

I laboratori sono gratuiti previa prenotazione



Musica Maestro (3 e 23 dicembre)

Domenica 3 e sabato 23 dicembre, in un doppio momento alle 16 e alle 17, spazio all'associazione Gioca Musica che, assieme ai propri allievi, sarà impegnata ad allietare lo shopping dei visitatori delle Befane con i classici canti della tradizione natalizia grazie all'esibizione "A Christmas Carol".



Lego Natale (9 e 10 dicembre)

Che Natale sarebbe senza il rumore di migliaia di mattoncini LEGO rimescolati dalle mani dei bambini? Ed infatti sabato 9 e domenica 10 dicembre dalle 10 alle 19 gli AFOL Adult Fan of LEGO di Romagna LUG faranno gradito ritorno alle Befane per costruire, assieme a tutti i partecipanti ai laboratori, un albero di Natale di Lego. Inoltre, ogni fine settimana dalle 16 alle 18 sarà possibile scattarsi una Polaroid con il trenino Lego allestito all'interno del Centro commerciale.



Le Principesse (24 e 31 dicembre)

E cosa c'è di più magico che chiudere l'anno incontrando da vicino le più famose principesse delle fiabe? Ariel & company entreranno in scena, all'interno del Villaggio dello Schiaccianoci, domenica 24 e domenica 31 dicembre per incontrare tutti i bambini e animare momenti di gioco e divertimento.



Il calendario completo :