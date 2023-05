Proseguono gli appuntamenti con il "Bellaria Film Festival": il programma della seconda giornata

Dopo l’inaugurazione di oggi, giovedì 11 maggio sarà la seconda giornata della 41° edizione del Bellaria Film Festival, dedicato al cinema indipendente, che si terrà a Bellaria Igea Marina sino a domenica 14 maggio.

Il primo appuntamento della giornata è fissato alle ore 10:00 presso il Cinema Astra (Via Guidi Paolo, 77) con la proiezione e presentazione dei progetti audiovisivi realizzati da 200 ragazzi e ragazze delle otto scuole superiori partecipanti al progetto “Storie visive e cinema per includere” indetto da CNA Formazione Emilia Romagna. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Alle ore 11:30, presso la Torre Saracena (Via Torre, 75), per il pubblico del Festival ci sarà l’occasione per un momento di riflessione critica grazie all’appuntamento “Quale eredità per il cinema d’autore”: una conversazione con il direttore della fotografia Renato Berta, il regista e sceneggiatore Michelangelo Frammartino e il critico cinematografico Roberto Turigliatto.

Si prosegue alle ore 15:00, presso il cinema Astra, con la proiezione del film presentato nella sezione competitiva Casa Rossa Princess di Roberto De Paolis. L’opera, che lo scorso anno ha aperto la sezione Orizzonti del Festival di Venezia, sarà introdotta al pubblico dal regista.

Alle ore 16:00 presso il Cinema Smeraldo (Via Adolfo Albertazzi) si terrà un omaggio dedicato al direttore della fotografia recentemente scomparso Mario Masini. Vincitore nel 1976 della Palma d’Oro a Cannes per il suo lavoro nel film Padre Padrone di Paolo e Vittorio Taviani, Mario Masini è considerato uno dei principali esponenti del cinema sperimentale italiano, e verrà ricordato con la proiezione di una delle sue opere più rappresentative, X chiama Y del 1967, e dal corto Immagine del tempo del 1964. L’evento sarà introdotto dal figlio Tommaso Masini e dal produttore cinematografico Gianfilippo Pedote. Infine, alle ore 21:00 presso il cinema Smeraldo l’omaggio prosegue con la proiezione della versione restaurata del film Nostra Signora dei Turchi (1968) diretto e interpretato da Carmelo Bene, introdotto dal critico cinematografico e conduttore radiofonico della storica trasmissione di cinema Hollywood Party in onda su Rai Radio 3 Dario Zonta.

La sezione Gabbiano, composta da opere in anteprima assoluta (italiana, internazionale e/o mondiale) che spingono più in là il confine tra cinema di finzione e cinema documentario e con una giuria quest’anno presieduta dal regista Michelangelo Frammartino, dall’attrice Maria Roveran e dal direttore del Lago Film Festival Alessandro Del Re, si aprirà domani 11 maggio alle 18.00 presso il cinema Astra con il ritorno al cinema di Marco Chiarini, già autore de L’uomo fiammifero, che con Roger…arriva il Presidente!, proiettato in anteprima mondiale, firma una surreale attesa nei confronti di un’autorità avocata come unica speranza di risoluzione dei conflitti in atto.



Inoltre, tutti i film della sezione Gabbiano saranno disponibili in streaming per il pubblico all’interno della piattaforma MyMovies ONE da giovedì 11 maggio fino a domenica 21 maggio. Sarà poi il pubblico on line a votare il film preferito tra le nove opere proposte sulla piattaforma, al quale verrà assegnato il Premio MyMovies di 500,00 euro.