Al Bellaria Film Festival "Bel’Air - Buenos Aires", serata dedicata al musicista e compositore argentino Astor Piazzolla

Venerdì 24 settembre, alle 20.30 il Cinema Teatro Astra, per la terza giornata del Bellaria Film Festival, ospiterà l’evento Bel’Air - Buenos Aires, una serata dedicata al celebre musicista e compositore argentino Astor Piazzolla in occasione dei 100 anni dalla sua nascita, realizzato con il patrocinio dell’Ambasciata dell’Argentina. Ospite della serata il regista teatrale Carlos Branca, che introdurrà la proiezione del documentario Piazzolla - La rivoluzione del tango (2018) di Daniel Rosenfeld, un viaggio evocativo nel cuore della vita e della musica del padre del cosiddetto Nuevo Tango. A presentare il film e a salutare il pubblico del festival, lo stesso Rosenfeld in collegamento con il Teatro.

Durante la giornata, proiezione di cinque documentari del concorso principale Bei Doc, mentre alle 15.00, al Cinema Teatro Astra, il Bellaria Film Festival “incontra” il Thessaloniki International Film Festival con un videosaluto del suo direttore generale Elise Jalladeau, anche membro della giuria, e la proiezione in anteprima nazionale del film Kε-ha-'jas - Man of The Land di George Komakis.

L’approfondimento della giornata, in collaborazione con Approdi, sarà al Palazzo del Turismo di Bellaria (ore 16.00) con Luciano Barisone, direttore di festival, critico cinematografico e produttore creativo; nel talk Fra visibile e invisibile: lo scorrere dell’acqua e del cinema, Barisone offrirà uno sguardo sulla narrazione cinematografica, svelando come un film possa essere inteso come “essere vivente”, dotato di cuore e respiro.