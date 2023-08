Con le bibliobike, i libri viaggiano su ruote: l'iniziativa estiva della città

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Continua anche nel mese di agosto il progetto della Biblioteca Comunale di Misano Adriatico che porta i libri nelle zone più frequentate dai turisti a bordo della Bibliobike.

Ogni mercoledì, dalle 10:00 alle 12:30, le bibliotecarie-cicliste pedaleranno con una ricca scelta di libri e riviste per tutti i gusti e le età e faranno tappa in diversi punti del lungomare. Durante ogni tappa sarà possibile fare la tessera della biblioteca, prendere in prestito libri e riviste, leggere i quotidiani, ascoltare letture, partecipare al simpatico laboratorio dedicato ai bimbi "Crea la tua piccola medusa".

L’iniziativa è realizzata grazie all’Amministrazione Comunale e all’Assessorato alla Cultura e permette alla biblioteca di incontrare persone anche fuori dalle proprie mura, integrandosi al meglio la vocazione turistica della città.

"È un progetto nuovo, divertente ed ecologico – commenta l’assessore alla cultura Manuela Tonini - una bicicletta a pedalata assistita attrezzata a biblioteca mobile, che porterà libri e proporrà laboratori dedicati ai bambini sulla passeggiata del nostro bellissimo lungomare. Un modo innovativo di avvicinare le persone ed i nostri ospiti ed ampliare, in questo modo, gli ambiti canonici di attività della biblioteca”.

Programma :

Dalle 10:00 alle 12:30