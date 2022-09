Un pomeriggio in biblioteca dedicato ai giochi da tavolo

La Biblioteca Comunale di Misano Adriatico organizza per sabato 17 settembre dalle 15:00 alle 18:00, un pomeriggio di apertura straordinaria dedicata ai giochi da tavolo.

Per l’occasione, i ragazzi dell’Associazione La Torre di Morciano di Romagna saranno a disposizione per insegnare le regole dei vari giochi a chi non le conosce e per fare provare nuovi boardgame.

La Biblioteca metterà a disposizione le sue ampie sale interne e il giardino.

L’iniziativa è rivolta a tutti, dai 9 anni in avanti.

L’ingresso è gratuito e senza bisogno di prenotazione.