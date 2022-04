Biglietti in omaggio per l’anteprima al Fulgor del film “Finale a sorpresa”

Il 13 aprile al Fulgor di Rimini è in programma la proiezione del film “Finale a sorpresa - Official Competition”: per l’occasione la casa di distribuzione Lucky Red ha deciso di omaggiare il pubblico prevedendo 30 biglietti in omaggio. Il film commedia (durata 114 minuti) con protagonisti Penelope Cruz e Antonio Banderas è stato presentato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ottenendo un ottimo riscontro da parte di critica e di pubblico, e tra le proiezioni speciali al Festival di Toronto e nella sezione di apertura del Festival di San Sebastian. Prima dell’uscita nazionale del 21 aprile, la pellicola sarà proiettata come anticipazione in alcune sale italiane, tra cui appunto anche quella riminese. I biglietti omaggio saranno distribuiti direttamente al cinema Fulgor nei giorni 9 e 10 aprile dalle ore 16 alle 22, ai primi 30 che si presenteranno alle casse.

Nella commedia diretta da Mariano Cohn e Gastón Duprat, Lola Cuevas (Penelope Cruz) è un’eccentrica e affermata regista a cui è stata commissionata la regia di un film da un imprenditore miliardario megalomane deciso a lasciare il segno nella storia. L’ambiziosa impresa richiede i più grandi talenti, così Lola scrittura due stelle della recitazione: il divo sciupafemmine di Hollywood, Félix Rivero (Antonio Banderas) e il capofila del cinema e del teatro impegnato, Iván Torres (Oscar Martínez). Due attori agli antipodi ma entrambi leggende, con un carisma e un ego ineguagliabili, sono costretti da Lola ad affrontare delle prove esilaranti e originali che li metteranno a dura prova. Riusciranno a superare la loro rivalità per dare vita a un capolavoro?