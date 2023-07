In alto i boccali con "Birriamo": torna l'appuntamento con la bevanda bionda più amata

Conto alla rovescia per l’evento dedicato alla birra, la bevanda bionda che per tre giorni di fila, venerdì 21, sabato 22 e domenica 31 luglio, torna per il settimo anno consecutivo con Birriamo al Parco dei Cerchi di Coriano.

Una manifestazione organizzata da Pro Loco Coriano, patrocinata dall’Amministrazione Comunale, Terre di Coriano, Regione Emila Romagna e Visit Romagna, che di edizione in edizione, richiama un pubblico numerosissimo. Se le ottime birre artigianali sono le regine dell’evento grazie alla presenza di sei birrifici romagnoli, quest’anno per la prima volta fanno il loro ingresso, la piadina con il marchio IGP del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola e la carne di qualità proveniente dagli allevamenti delle colline di Novafeltria, Fattoria Fontetto.

E’ il trionfo dello street food romagnolo: piadine farcite con salsiccia e cipolla, porchetta, prosciutto stracchino e rucola, nutella e hamburger di carne di manzo annaffiati dalla immancabile birra alla spina, e, per i palati più curiosi quest’anno anche dallo birraspritz.

La musica rock di tre diverse band sarà un altro elemento di grande attrazione ogni sera con inizio spettacolo alle ore 21:30. Venerdì 21 luglio spazio all’hard rock classic con la Crotalo Company, sabato 22 luglio Rendez- Voux party con dj, animazione di ballerini e vocalist e apertura di HBH Band – The Heartbreak Hotel, domenica 23 luglio rock con la voce e l’anima metal di Michele Luppi Band.

“Birriamo è diventato un evento di punta nell’estate corianese- afferma l’assessore al Turismo, Anna Pazzaglia - in grado di attrarre non solo tantissimi visitatori del territorio ma anche i turisti della costa. Come amministrazione siamo fermamente al fianco degli organizzatori e agiamo da stimolo e incentivo a nuove collaborazioni che siano strategiche per la valorizzazione e promozione delle nostre colline. Serenità, spensieratezza e divertimento sono il leit motiv degli eventi corianesi sempre all’insegna dell’enogastronomia della tradizione e di un intrattenimento sano che coinvolge le realtà del territorio”.