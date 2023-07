Torna “Birrimini”, l’appuntamento dissetante con la “bionda” più amata

In alto i boccali a partire da giovedì 10 e fino a domenica 13 agosto con Birrimi, la manifestazione dedicata al frutto del luppolo e alla sua lavorazione artigianale che per quattro giornate affollerà gli spazi di Marina Centro.

Per l'occasione, gli spazi del Parco Federico Fellini accoglieranno stand di birra artigianale italiana, ai quali tra un sorso e l'altro sarà possibile concedersi e lasciarsi tentare dai molteplici street food presenti in accompagnamento alle rinfrescanti "bionde". Il tutto, arricchito dall'offerta musicale di differenti postazioni audio presenti all'interno dell'area gastronomica dall'intrattenimento pensato anche per i più piccoli tra iniziative ed eventi pensato per stimolare la loro curiosità.

Ingresso libero