Boabay, il parco galleggiante che farà divertire bambini e adulti

Arriva a Rimini l’Aquapark galleggiante per divertirsi in mezzo al mare

Originale, divertente, spassoso, adrenalinico a Rimini arriva BoaBay, l’Aquapark Galleggiante che regala a tutte le età tanta sana attività fisica sotto il solleone da vivere con gli amici o con la propria famiglia. Una nuova e straordinaria esperienza di divertimento per chi ama il mare, il sole e l’avventura. Situato a 100 metri dalla spiaggia davanti ai bagni dal 47 al 62, in piazzale Benedetto Corce, visibile anche dal satellite, è il luogo giusto per trascorrere momenti indimenticabili e spassosi e vivere un’avventura unica grazie a scivoli, tunnel, rampe inclinate, piattaforme, tappeti elastici, un iceberg gigantesco da scalare e l’Area Kids, il goleador water stadium, un bellissimo galleggiante tutto per i bimbi, da 6 anni a 140 cm., che possono accedervi accompagnati da un adulto.

Come approfittare dell’offerta

Aperto dal 19 giugno 2021 Boabay Acquapark Galleggiante offre la possibilità di saltare la fila a prezzi scontati con l’ingresso Saltafila Unico della durata di 1 ora, adulti e bambini al prezzo scontato di 7,59€ invece di 10€

Validità

Ingressi a data aperta validi per la Stagione Estiva 2021

Come Funziona

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi immediatamente via email la Conferma d'ordine e successivamente in una seconda email il Biglietto con codice a barre

3) Presenta questo biglietto all'ingresso e divertiti