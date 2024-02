Le sonorità di Bob Dylan invadono il palcoscenico del Teatro Pazzini di Verucchio

Si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio. A salire sul palcoscenico romagnolo venerdì 16 febbraio alle ore 21:15 sono Lorenzo Semprini & The False Prophetes con Like a Rolling Stones: Bob Dylan un viaggio tra musica e parole, con Lorenzo Semprini (chitarra, voce, armonica), Elisa Semprini (violino e voce), Beppe Ardito (chitarre e voce), Paolo Angelini (batteria), Francesco Pesaresi (basso) e Antonio Vanzolini (Storytelling).

Like a rolling stone è un viaggio tra le canzoni e le parole di Bob Dylan. Suonato da una band, di ottimi musicisti, capitanata da Lorenzo Semprini, il percorso si svilupperà tra brani famosi ed alcune gemme nascoste. Canzoni che ruotano attorno alle parole (fedelmente solo quelle di Bob, nessuna interpretazione o analisi) raccontate dagli interventi di Antonio Vanzolini, perché, forse, uno dei pochi modi per poter provare a catturare un’anima di per sé imprendibile può essere solo attraverso la riproposizione della sua arte che spesso rimane sconosciuta ai più, offuscata dalla grandezza del nome e del personaggio.

Uno spettacolo, un concerto, un recital che in due ore ti porta via e lascia senza risposte naturalmente, ma con un grande punto interrogativo, proprio come lo stesso Bob Dylan ha sempre fatto in questi anni.

Ci saranno le chitarre, il violino, le armoniche, le voci, una sezione

ritmica, brani come All along the watchtower, Blowin’ in the wind, Don’t think twice it’s all right, alcuni apparentemente minori come Blind Willie McTell o Everything is broken, che daranno vita ad un viaggio ipnotico ed affascinante, in cui sarà lo spettatore stesso a costruirsi una visione anche grazie alle immagini proiettate alle spalle dei musicisti stessi.

Biglietti:

Intero: 12€; Ridotto: 10€ (under 25 e over 65 anni)