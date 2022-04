Bookcrossing con due giovani autori riminesi

Domenica 3 aprile, alle 16, nell'ambito dell'iniziativa viserbese dedicata al bookcrossing organizzata dal Comitato Turistico in piazza Pascoli, si terrà un incontro con due autori locali. A dialogare con la giornalista Maria Cristina Muccioli saranno il viserbese Mauro Muccioli e Fabio Silvestri, di Rivabella.

Mauro Muccioli (nella foto a destra) è nato a Rimini nel 1976. Laureato in Scienze dell'informazione, lavora nel settore informatico applicato alla sanità. Dopo l'uscita del suo primo romanzo giallo ambientato a Viserba (“Ai miei sogni non chiedo più nulla”, pubblicato da Viola Editrice), si è rimesso in gioco con il thriller “Poi ci rialziamo”. Fabio Silvestri (nella foto a sinistra) è nato a Rimini nel 1982. Nonostante la formazione tecnica, trova il tempo per la letteratura e la ricerca storica. Grazie alla sua professione che lo porta a viaggiare spesso per il mondo, scrive romanzi ambientati in vari Paesi. Nel 2014 pubblica “La primavera di Kreschatik”, a cui segue, nel 2017, “Sulle rive dello Zambesi”. Quindi “L'ultimo sarto di Persia” (2019) e “O retrato de Isabela”(2021).