Bookcrossing, incontro con l’autore Vincenza Baietta

Domenica 20 marzo, alle ore 16, in piazza Pascoli nella casetta del Comitato Turistico di Viserba incontro con Vincenzo Baietta, ex insegnante di scienze, autore di un libro di poesie in dialetto (“Vi-Sérba”, ed. La Stamperia, 2012) e curatore di una raccolta di scritti del maestro Carlo Ardini. A dialogare con Baietta sarà la giornalista Maria Cristina Muccioli. Si parlerà di dialetto, poesia, scrittura, ma anche di alcuni personaggi viserbesi che non sono più tra di noi, tra i quali, appunto, il maestro Ardini e il professor Enea Bernardi. L’incontro rientra nell'ambito dell'iniziativa “Porta un libro – prendi un libro” che si svolge ogni domenica e ogni mercoledì mattina e che permette dove lo scambio di volumi. Gli organizzatori parlano di circa 200 libri già donati dai vari visitatori durante i primi tre giorni di apertura. Il calendario degli incontri continuerà con altri scrittori viserbesi, che si alterneranno pressoché ogni domenica fino a tutto aprile.

L'iniziativa, ideata dal gruppo FB “Libri sul lungomare” e organizzata grazie all'intervento del Comitato Turistico di Viserba, intende contagiare più gente possibile (anche i più giovani) con il meraviglioso "vizio" della lettura.