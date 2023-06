Le sonorità raggae dei Boomdabash travolgono la spiaggia, per una serata di grande festa a cielo aperto

Lo spazio suggestivo del Beky Bay di Bellaria-Igea Marina, venerdì 16 giugno è pronto ad essere travolto dalle sonorità raggae della band salentina dei Boombabash.

Il gruppo musicale, pronto nell'estate a conquistare spiagge, litorali e cieli stellati con il release di Lambada (feat. Paola & Chiara), sarà in città per il primo appuntamento del Summer Tour 2023 – The Party Specialists, vedrà Biggie Bash (voce), Payà (voce), Dj Blazon e Mr. Ketra (beatmaker) scatenare e scatenarsi sul palcoscenico del rinomato locale per una serata di grande musica e divertimento.

L'evento è organizzato da WMF - We Make Future, la più grande fiera internazionale e festival sull'innovazione tecnologica e digitale.