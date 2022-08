Proseguono gli appuntamenti di “I Borghi più belli d’Italia”, Montefiore Conca ospita “Le notti bianche”

La rassegna teatrale alla Rocca Malatestiana, organizzata dall’associazione culturale Compagnia di Ricerca Castello di Montefiore Conca, prosegue il 19 agosto con “Le notti bianche”. Lo spettacolo, diretto da Luca Guerini su proprio adattamento dell’omonimo racconto di Fedor Doestojevskij, è il terzo appuntamento del cartellone di Montefiore Conca inserito nel Festival de I Borghi più belli d’Italia. Ingresso a 10€.



Sul palco, alle ore 21:00, saliranno Ybel Cruz e Giorgio Filippetti per raccontare le vicende di una giovane donna che attende il promesso sposo e che, all’incontro desiderato, trova però un sognatore. I due cominceranno a conoscersi e a innamorarsi.



“Nel 1848 Fedor Doestojevskij pubblicava questo racconto destinato a diventare uno dei capolavori dell'umanità, portato al cinema anche da Mastroianni (diretto da Luchino Visconti nel 1957) - racconta il regista Luca Guerini -. Se chiedete a chiunque tre parole chiave vi dirà sicuramente ‘Ottocento’, ‘Nasten'ka’ e ‘San Pietroburgo’. Ebbene in questo spettacolo ho voluto togliere la cornice storica, la città dov'è ambientata e i suoi protagonisti, per portare sul palco l'essenza stessa dell'opera che l'ha resa universale”.

“Dopo anni piuttosto difficili, torniamo a proporre queste iniziative che hanno un compito di primaria importanza - spiegano gli organizzatori -, e cioè quello di promuovere la cultura, nel contempo il Festival dei Borghi più belli d’Italia ci offre una bella opportunità che è quella di allargare la visibilità. Da Rimini questi nostri eventi potranno ‘viaggiare’ per tutta la Romagna, perché questa terra non è solo riviera. I suoi suggestivi borghi infatti incorniciano una tradizione enogastronomica che è nota in tutto il mondo. Un grande ringraziamento dunque al Festival dei Borghi per la preziosa collaborazione”.