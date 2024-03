In Paese è "caccia" all'uovo: un pomeriggio per grandi e piccini all'insegna del divertimento e dell'allegria

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Nel pomeriggio di domenica 23 marzo Villa Verucchio è pronta ad accogliere la 2° Edizione de "Caccia all'Uovo", organizzata da "Gm Consulting" e con il sostegno ed il patrocinio del Comune di Verucchio. Nel fine settimana della cittadina che precede la festività torna l'allegra e divertente manifestazione dedicata ai più piccini che animerà a partire dalle ore 14:30 il centro cittadino e Piazza Europa.

Come funziona la caccia

La “Caccia all’Uovo” è su iscrizione (da effettuarsi presso gli stand delle scuole di ballo Dance Mania, Passi di Stelle, Artefonia, Yonghon Taekwondo, New Grafic Ballet e Dance Harmony).

Alle ore 15:00, via quindi alla sfida vera e propria suddivisa in due categorie: la prima per i bambini dai 3 agli 8 anni e la seconda riservata agli adolescenti dai 9 ai 15 anni. Ogni squadra sarà composta da un massimo di dieci componenti.

Proseguendo, alle ore 17:00 di nuovo tutti in Piazza Europa per l’apertura dell’uovo gigante con merenda offerta. Per concludere, lo show del Trio Muse “A.a.a. lavoro cercasi: princess edizioni” e la premiazione dal primo all’ultimo posto di ogni squadra.