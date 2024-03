Cala il sipario sulla rassegna teatrale per famiglie: in scena le "altra assurdità" di Cappuccetto Rosso

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Nel pomeriggio di domenica 24 marzo cala il sipario su "A Teatro con mamma e papà", la rassegna di pomeridiane in famiglia la domenica pomeriggio che ha finora divertito e incantato tanti bambini con le loro famiglie. Il cartellone del Teatro Giustiniano Villa, con la direzione artistica di Città teatro e il Contributo del Comune di San Clemente e della Regione Emilia Romagna, prosegue nei mesi di aprile e maggio con i matinèe per le scuole e la Stagione dei Saggi.

“Cappuccetto Rosso, il lupo e altre assurdità” della compagnia Matàz Teatro in scena alle 17:00 presso il Teatro Villa, è una versione irriverente e comica di Cappuccetto Rosso. Con una Cappuccetto distratta e un Lupo che non sa nemmeno come sia fatta la sua preda, lo spettacolo offre una miriade di gag clownesche e riferimenti ai cartoni animati. L’atmosfera dinamica e divertente cattura il pubblico, mentre la scoperta delle vere identità dei personaggi suscita affetto e simpatia. Un mondo di dolcezza e comicità che renderà Cappuccetto Rosso e il Lupo indimenticabili, mentre la nonna… forse un po’meno!

Lo spettacolo, di e con Marco Artusi e Evarossella Biolo (scenografie e grafica di CHD Animation, costruzione scena Mario Trevisi, produzione Matàz Teatro, Dedalofurioso) ha vinto numerosi premi: 1° Premio Briciole di fiabe, Arezzo 2017 - Finalista a In-box Verde, Siena 2017- Finalista Premio Otello Sarzi, Montegranaro 2019- 2° classificiato al Festival di Teatro Ragazzi G. Calendoli, Padova 2019…), divertendo bambini dai 6 anni di età e adulti.

Inoltre, nella mattinata di lunedì 25 marzo 2024 (ore 9:00 e 11:00) è prevista una replica riservata alla scuole elementari (classi 2°, 3°, 4° ) nell’ambito di "Con la Classe a Teatro 2024".

Per la data di domenica pomeriggio è possibile acquistare i biglietti in prevendita, prenotare al numero di telefono dedicato o acquistare il biglietto alla cassa del teatro un’ora prima dello spettacolo.