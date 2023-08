In alto i calici con "Calici Santarcangelo": torna l'appuntamento che celebra la vitae e le eccellenze del territorio

Nella serata di giovedì 3 agosto presso il giardino del MUSAS (nel cuore del centro storico cittadino) è stata presentata la 25° edizione di Calici Santarcangelo: un evento che, come un filo, lega la passione per il vino, l’arte e il buon cibo alle persone che ogni anno vivono questa manifestazione con il cuore. Da qui il tema dell’edizione 2023: sul filo della vitae.

Per celebrare questa speciale ricorrenza, infatti, nasce un calice in edizione limitata, acquistabile ancora per qualche giorno (solo prima dell’evento) sul sito della manifestazione oppure presso la Pro Loco di Santarcangelo.

Tra le novità di quest’anno spicca “La BOL: bollicine a Santarcangelo” che inaugura la sua prima edizione. Uno spazio, presso Piazza Monache, dedicato a degustazioni di “bollicine” di alto livello, in collaborazione con Romagna Wine. 10 cantine da tutta Italia si presenteranno al pubblico facendo degustare i propri vini, mentre alcune realtà della ristorazione locale accompagneranno le due serate di manifestazione, con una proposta gastronomica speciale.

Sparse per le vie della città, saranno presenti più di 35 cantine, insieme a Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini e Rimini Rebola, il progetto che unisce l’antica storia enologica del territorio riminese e ben 16 aziende del suo comparto vitivinicolo. Il Consorzio sarà presente con le sue degustazioni di Rebola nei vari banchi delle cantine partecipanti. E per chi è in cerca di un gusto diverso, in via Battisti saranno presenti due distillerie che vi faranno degustare assaggi di grappa e gin, accompagnati da un buon sigaro.

Non mancheranno gli eventi. Nelle due serate ci saranno 6 live che si svilupperanno tra Piazza Ganganelli, Piazza Balacchi e il Parco della Fiera; una marching band sarà presente sulle scalinate di Via Saffi e Piazza Monache, mentre per chi vorrà scatenarsi nelle danze, ci sarà da divertirsi in Piazza Marini.

Dopo qualche anno di stop forzato, torna anche il Torneo delle Porte di Tamburello, che metterà a confronto le 4 porte santarcangiolesi: San Michele, Baldinella, Cervese, Del Sole.

I protagonisti indiscussi di questa edizione saranno gli artisti di strada, distribuiti in 4 postazioni nel centro cittadino più una itinerante: acrobati, giocolieri, mangiafuoco e trampolieri si esibiranno sul filo dell’equilibrio, per due notti di pura magia. Inoltre, in Piazza Ganganelli più di 20 artigiani selezionati vi mostreranno le loro creazioni. Porteremo gli occhi al cielo con Matteo e Andrea, dell’associazione Astrofili Santarcangiolesi, che vi aspetteranno in Piazza Pedretti per mostrarvi le meraviglie del cielo nelle notti più stellate d’estate, in concomitanza con il passaggio dello sciame meteorico delle Perseidi. E scenderemo nelle profondità della terra insieme alla Pro Loco, per scoprire una misteriosa Santarcangelo sotterranea. Una visita guidata all’interno delle grotte, dove sembra quasi di percepire il profumo inebriante del Sangiovese, invecchiato e conservato in antiche botti.