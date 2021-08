Campus internazionale di musica con musicisti diretti dal maestro Claudio Casadei

Proseguono fino a domenica 22 agosto i concerti e gli aperitivi in musica dell’edizione 2021 del Campus internazionale di musica.

Martedì 17 agosto è in programma una esibizione di solisti e musica d’insieme (Lavatoio, ore 21), mercoledì 18, invece, un aperitivo in musica (piazza Gramsci, ore 19,30) e un concerto di solisti e musica d’insieme (Lavatoio, ore 21), mentre giovedì 19 agosto sotto al porticato dell’ufficio Iat alle 21,30 si terrà un concerto di archi e fiati.

Venerdì 20 agosto alle ore 21 al Lavatoio, invece, è in programma il concerto diretto da Claudio Casadei “Il solista e l’orchestra tra classico e moderno” che vedrà esibirsi i musicisti Alberto Casadei (violoncello), Patrizio Scarponi (violino) e Mattia Guerra (pianoforte). Il costo dell’ingresso è di 10 euro: il ricavato sarà utilizzato per finanziare l’erogazione delle borse di studio agli studenti meritevoli del Campus internazionale di musica. Per informazioni e prenotazioni: info@classicallmusic.com.



Per le due giornate conclusive di sabato 21 e domenica 22 agosto sono infine in programma il concerto lirico e le selezioni per le borse di studio (Lavatoio, ore 18,30 e 21), nonché la maratona musicale di solisti ed ensemble di archi e fiati (Lavatoio, ore 15).Per partecipare a tutte le iniziative occorre essere in possesso del green pass.