Il cantautore Andrea Amati torna con un live speciale per presentare l'album "Passo dopo passo"

Il cantautore riminese Andrea Amati torna con un live speciale a Santarcangelo di Romagna. Nella suggestiva cornice del C'entro - Supercinema Santarcangelo, Amati suonerà il suo nuovo album dal titolo "Passo dopo passo", in uscita questo primo dicembre per Tsck Records.

L'appuntamento è giovedì 7 dicembre alle ore 21 per una serata all'insegna di tanta musica. Saliranno sul palco insieme ad Andrea Amati anche Massimo Marches e Stefano Zabardino che hanno collaborato con l'artista nella sua ultima fatica discografica "Passo dopo passo".

Prezzo d'ingresso 15 euro.

Passo dopo Passo

Passo dopo passo è il nuovo album di Andrea Amati fuori per TSCK Records il 1 dicembre. E' un lavoro minuzioso che racconta di luoghi lontani ma con radici comuni. Nel disco di Amati tematiche quali l’amore, l’ambiente e la crescita personale vengono affrontate a pieno ed in tutte le loro sfumature. Dal punto di vista musicale Passo dopo passo unisce strumenti "caldi" e "terreni" come chitarra acustica, pianoforte e violino ad una parte ritmica più elettronica sempre funzionale all'incredibile voce di Amati. Il Folk ed una delicata melodia si combinano in Passo dopo passo per costruire un lavoro cantautoriale che non rinuncia alla sperimentazione

"Nella mia testa è un disco fatto di terra che ha iniziato a farsi spazio tra i miei pensieri durante l’esperienza del Cammino di Santiago alcuni anni fa. Da lì, è cominciato un lungo percorso che mi ha portato prima a lavorare in studio insieme ai miei musicisti storici senza neanche avere una vera pre-produzione ed in seguito a cercare il modo migliore di costruire i brani. Ci siamo ritrovati, infine, a registrare e ad aggiungere a ciò che avevo composto, tutti i colori delle sonorità elettroniche. Attraverso questo album, per me sarà centrale che l’ascoltatore possa "viaggiare" non solo grazie alle parole e alla melodia della mia voce ma anche con le parti strumentali e con il mood dettato da personali scelte di arrangiamento", spiega Andrea Amati.