Con il "Capodanno del Vino e il Palio della Pigiatura", si celebra la Romagna contadina e i vini del territorio

Dove Indirizzo non disponibile San Giovanni in Marignano

La fine della stagione estiva porta con s'è il fermento e la trepidante attesa a San Giovanni in Marignano per il Capodanno del Vino e Palio della Pigiatura. La manifestazione, in programma per domenica 24 settembre affollerà il centro cittadino intende celebrare le tradizioni della Romagna contadina, nonché i vini di qualità prodotti dalle numerose aziende e cantine presenti dell'area. Il tutto, impreziosito dalla presenza di mercatini d'antiquariato e modernariato.

L'evento, si propone anche come "saluto di benvenuto" al vino nuovo e la festa di conclusione della vendemmia.

Durante la giornata sarà possibile fare un tuffo nel passato, all'inizio del Novecento, tra gli antichi mestieri e tanti personaggi tradizionali, lo strillone, i briganti, le azdore, i cantastorie.

Sarà inoltre possibile degustare i prodotti della tradizione, in particolare il vino, ma anche partecipare a giochi ed eventi per grandi e piccini, che rievocano la vita nella campagna e la civiltà contadina.

Il culmine dell’evento sarà il "Palio della Pigiatura” dove le frazioni marignanesi: "La Cattolica", "Monte di Conca", "Pian di "Ventena", "Pietrafitta", rappresentate da una coppia, si sfideranno travestiti per l'occasione con costumi storici per aggiudicarsi il "Palio di Marignano", pestando l’uva a piedi nudi nella botte.